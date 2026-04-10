ಕೊನೆಗೂ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್ ಹವಾ ಶುರು​: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ರೈಡ್​ ಆರಂಭ!

Royal Enfield Flying Flea C6 Launched: ದೇಶೀಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಕೊನೆಗೂ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್ (Photo Credit: Flying Flea Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 10, 2026 at 7:44 AM IST

Royal Enfield Flying Flea C6 Launched: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ "ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ" ಅಡಿ ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ಈ ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೈನ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವಾಗ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ವಿಂಟೇಜ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಮಾದರಿಯು ರೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮೆಚ್ಚುವ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ₹2.79 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ "ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್" (BaaS) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೈಕ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಖರೀದಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಸುಮಾರು ₹1.99 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟದ ಅಂಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರೀದಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಗೂ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್​ ಡಿಸೈನ್​ (Photo Credit: Flying Flea Royal Enfield)

ಈ ಲಾಂಚ್​ನೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ 3.91 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಮೋಟಾರ್ 15.4 kW (20.6 hp) ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್​ ಮತ್ತು 60 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಹನವು ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 154 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿನ ವೀಲ್​ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಬೆಲ್ಟ್-ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸವಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶಬ್ದವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಗೂ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಬೈಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಮೀಟರ್​ (Photo Credit: Flying Flea Royal Enfield)

ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ 3.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 60 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 115 ಕಿಮೀ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೈಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 2.16 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 20 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 1.05 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೈಕ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 124 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ 823 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಬೈಕ್‌ನ ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸವಾರರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇದು 3.5-ಇಂಚಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಲರ್​ TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೊಸ, ವಿಶೇಷ ಸ್ವಿಚ್‌ಗೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಸವಾರನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್​ ರೈಡ್​ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

