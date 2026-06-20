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ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣ! ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೀ ಸಿ6 ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು

Enfield Flying Flea C6 Delivery Begins: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೀ ಸಿ6 ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಇವಿ ಬೈಕ್‌ನ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್,​ ಬಾಸ್​ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಸಿಲಿಕಾನ್​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೀ ಸಿ6 ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು (Photo Credit: Flying Flea Royal Enfield)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 20, 2026 at 8:42 AM IST

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Enfield Flying Flea C6 Delivery Begins: ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ 'ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ 'ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6' ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಬೈಕ್‌ನ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು 'ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಮತ್ತು 'ಫ್ಲಿಯಾ ಗ್ರೀನ್'. ಬೈಕ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹2.79 ಲಕ್ಷ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬೈಕ್ ಅನ್ನು 'ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್' (BaaS) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹1.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ (ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಬ್ಯಾಟರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವವರ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 'ಹಬ್-ಅಂಡ್-ಸ್ಪೋಕ್' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹಬ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ 'ಸ್ಪೋಕ್' ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೌಂಟರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ರೋಡ್​ಸೈಡ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​: ಬೈಕ್​ ಡೆಲಿವರಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶೋರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ದ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ'ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ಬೈಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ರೀ 24/7 ರೋಡ್​ಸೈಡ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಹನವು ಕೆಟ್ಟುಹೋದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್​: ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ಆಧುನಿಕ, ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಪವರ್​ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೆಟಪ್‌ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 154 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

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