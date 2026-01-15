ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್: ಬಿಜಿಎಂಐನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ ರಾಯಲ್ ಬೈಕ್ಗಳು
Published : January 15, 2026 at 7:48 AM IST
Royal Enfield Enters BGMI: ಭಾರತೀಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಣ. ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಾದ ಬುಲೆಟ್ 350 ಮತ್ತು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ 650 ಈಗ ಬ್ಯಾಟಲ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಬಿಜಿಎಂಐನ ಭಾಗವಾಗಲಿವೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ರಾಯಲ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
ಈ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳು BGMI 4.2 ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊಸ BGMI ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಲೈವ್ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಜನವರಿ 19ರಿಂದ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
BGMI 4.2 ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಶೇಷತೇನು?: BGMIಗಾಗಿ 4.2 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಗೇಮ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯಾಂಶವೆಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರವೇಶ. ಇದು ಆಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿರುವ ಬುಲೆಟ್ 350 ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕೆಫೆ-ರೇಸರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT 650, ಆಟದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಟಗಾರರು ಈಗ ಕಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಜೀಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು BGMIನ ಆಟದ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೋಗಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
BGMIನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ BGMI ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇನ್-ಗೇಮ್ SPIN ಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಈವೆಂಟ್ ಜನವರಿ 19ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರರು ವಿಶೇಷ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ - ವಿಷಯದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಲೆಟ್ 350 ಮತ್ತು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT 650 ಆಟದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬೈಕ್ಗಳಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಗನ್ ಸ್ಕಿನ್ಗಳು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪೌರಾಣಿಕ - ಮಟ್ಟದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವ ಆಟಗಾರರು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗೇಮ್ನ ಆಚೆಗಿನ BGMI ನೋಟಗಳು: ಈ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT 650 ಅನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ BGMIಯ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಮತ್ತು "ವಾರ್-ರೆಡಿ" ನೋಟದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ ಟೈರ್ಗಳಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಆಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನೈಜ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪರಂಪರೆ: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಜಾನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜಿಎಂಐ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ರೋಮಾಂಚನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತಲುಪುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಹಯೋಗವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಲವಾದ ಸಮುದಾಯವು ಬಿಜಿಎಂಐನ ಪ್ಲೇಯರ್ - ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
