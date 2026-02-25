ಓಲ್ಡ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್: E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಬೈ
Royal Enfield E20 conversion Kit: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಳೆಯ ಬೈಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ E20 ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಕಿಟ್ವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆ ಹೀಗಿದೆ.
Published : February 25, 2026 at 11:43 AM IST
Royal Enfield E20 conversion Kit: ಹಳೆಯ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ನೀವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೆ, E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿಹಾರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಂಪನಿಯು BS3 ಮತ್ತು BS4 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಬೈಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ E20 ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಿಟ್ ಹಳೆಯ ಬುಲೆಟ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಮತ್ತು ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ BS3 ಮತ್ತು BS4 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಬೈಕ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ನಿಜವಾದ E20-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕಾರ್ಬ್ಯುರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಸೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೂರುಗಳು: E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶವು ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇದು ವಾಹನದ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ E20 (ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರ ಇಂಧನ) ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ (MoPNG) ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, "ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಥೆನಾಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತವಿದೆ. E10 ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮತ್ತು E20 ಗಾಗಿ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 1-2% ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 3-6% ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ
ಏನು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ... ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ BS3 ಮತ್ತು BS4 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. E20 ಇಂಧನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಬ್ಯುರೇಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. E20 ಇಂಧನ - ಅನುಸರಣೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಕಿಟ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,700 ಆಗಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಬ್ಯುರೇಟರ್ನ ಬೆಲೆ ₹3,000 ರಿಂದ ₹4,200 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಕಿಟ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ₹1,200 ರಿಂದ ₹1,800 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಿಟ್ 2009 ಮತ್ತು 2020 ರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿನ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಂಜಿನ್ ಮಿಸ್ಫೈರ್ಗಳು, ಅಸ್ಥಿರ ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ E20 ಇಂಧನವನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್, ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಆಟೋದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ E20-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
