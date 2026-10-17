ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬುಲೆಟ್ ಲಾಂಚ್: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಊಸರವಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ‘ರಾಯಲ್’ ಬೈಕ್!
Royal Enfield 125th Edition: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ 125ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಹೈಪರ್ಶಿಫ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 125 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.
Published : October 17, 2026 at 11:09 AM IST
Royal Enfield 125th Edition: ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರೆಟ್ರೋ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ 125ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ (125th Anniversary) ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೈಕ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಹೈಪರ್ಶಿಫ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್' (Classic 650 Hypershift Edition) ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಕೇವಲ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 125 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ (Register) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರವರೆಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬೈಕ್!: ಈ ವಿಶೇಷ ಎಡಿಷನ್ ಬೈಕ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದರ 'ಹೈಪರ್ಶಿಫ್ಟ್' ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಈ ಬೈಕ್ನ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಇದು ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೆಂಪು (Red), ಹಸಿರು (Green) ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ (Gold) ಬಣ್ಣಗಳ ಶೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೋಡುಗರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವ ಈ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದಂತೆ ಬೈಕ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಮಾಡೆಲ್ನಂತೆಯೇ ಇರಲಿದೆ.
125 years. 120 colours. Amalgamated into one striking Classic unlike any other. Get ready for our most historic drop yet. #Classic650 #StayPureStayClassic #RoyalEnfield #RidePure #125YearsOfPureMotorcycling https://t.co/gDTi1DXxkH— Royal Enfield (@royalenfield) October 16, 2026
ಇದರ ಟಿಯರ್ಡ್ರಾಪ್ ಶೈಲಿಯ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ '125 ವರ್ಷಗಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಲಾಂಛನ' (125-year crest) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವರ್ಸರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪೈನ್ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲ್ ನೀಡಲು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ (Quilted Leather Seat) ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದೆ. ಈ 125ನೇ ವರ್ಷದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಬೈಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಈ ಹೈಪರ್ಶಿಫ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೈಕ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಮರುಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯವೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಈ ಹೊಸ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಹೈಪರ್ಶಿಫ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 4,25,589 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ (ಬೆಲೆ 3.68 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್, ಚೆನ್ನೈ) ಸುಮಾರು 58,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ (ಬೆಲೆ 3.82 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್, ಚೆನ್ನೈ) ಬರೋಬ್ಬರಿ 43,500 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಬೈಕ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ 650 ಸಿಸಿ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಇಂಜಿನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಹೈಪರ್ಶಿಫ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ 648cc ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ 650 ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೆಟಿಯೋರ್ 650 ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ 47hp ನಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಮತ್ತು 52.3Nm ನಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೈವೇ ರೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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