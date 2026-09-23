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ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಚ್: ವೈರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಜೊತೆ ಶ್ವೇತ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350!

Classic 350 White Launch: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಲರ್ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಲರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

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ವೈರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಜೊತೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 (Photo Credit: Royal Enfield)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 7:35 AM IST

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Classic 350 White Launch: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಲರ್ ಸೇರಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ರೆಟ್ರೋ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಹೊಸ ವೈಟ್ ಕಲರ್​ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್: ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗೆ 2.24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲೇ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಬೆಲೆಯ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ನ್ನು ಹಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ.

ವೈರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್‌ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್: ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೈಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೈಡರ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೈರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ರಿಮ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಮ್ಸ್‌ಗಳು ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ನಿಜವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ರೈಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇತರೆ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ, ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ: ಹೊಸ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಕ್‌ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 349ಸಿಸಿ ಜೆ-ಸಿರೀಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6,100ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 20.2ಹೆಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 4,000ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 27ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಫೀಚರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ: ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್‌ಅನ್ನೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೈಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಅನಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ರೈಡರ್‌ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್‌ಗಳಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿಟೇಲ್ಸ್: ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್‌ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 300ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 270ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಬೈಕ್‌ಗೆ 19-ಇಂಚಿನ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು 18-ಇಂಚಿನ ರಿಯರ್ ವೀಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

10 ಕಲರ್​ ಆಪ್ಷನ್ಸ್​ ಲಭ್ಯ: ಹೊಸ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾದಂತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಮರಾಲ್ಡ್, ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಗನ್ ಗ್ರೇ, ಕಮಾಂಡೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಾಲಿಯನ್ ಬ್ರಾಂಜ್‌ನಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೊಸ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವೈಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಈ ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದು, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ರೈಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿದೆ.

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