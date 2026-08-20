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ಮ್ಯಾಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್​ ಲಾಂಚ್​: ಗೋರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್!

Gorkha Edition Bike Launch India: ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ 350 ಗೋರ್ಖಾ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೋರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

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ಮ್ಯಾಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್​ ಲಾಂಚ್​ (Photo Credit: X/Royal Enfield)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 7:33 AM IST

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Gorkha Edition Bike Launch India: ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ 350 ಬೈಕ್‌ನ ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ 350 ಗೋರ್ಖಾ ಎಡಿಷನ್​ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ Rs 2.11 ಲಕ್ಷ. ರೆಟ್ರೋ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಗೋರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಗೋರ್ಖಾ ಎಡಿಷನ್​ನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಗೌರವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ 350 ಗೋರ್ಖಾ ಎಡಿಷನ್​ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇನೆಯ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಅಡ್ಡಾದ Khukriಗಳಿವೆ.

ಗೋರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾತಿ ದಳ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ 'Gorkha Edition' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೈಕ್‌ನ ಮೂಲ ಡಿಸೈನ್ ಉಳಿದ Classic 350 ಶ್ರೇಣಿಯಂತೆಯೇ ಇದೆ.

ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ನ ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯದ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಗುಲೇರಿಯಾ ಅವರು, "ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ 350 ಗೋರ್ಖಾ ಎಡಿಷನ್​ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ 350ನ ಕಾಲಾತೀತ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಉಳಿದು, ವಿಶೇಷ ಗೋರ್ಖಾ ಚಿಹ್ನೆ ಮೂಲಕ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಗೋರ್ಖಾ ಆಪರೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ರೈಡ್‌ಗೂ ಮೀರಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಗೋರ್ಖಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಸಂಜೀವ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು, "ಗೋರ್ಖಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನ ಬಲವು ಅದರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಧೈರ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition ಮೂಲಕ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್‌:

  • ಗೋರ್ಖಾ ಎಡಿಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ 350ನಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ J-ಸೀರಿಸ್​ನ 349cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆ.
  • 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ 20.2hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 27Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಹೈಯರ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಕೂಡ ಇದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್​ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪಾಡ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ 350ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಅಸಿಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್​ ಕ್ಲಚ್​ ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್​ಬಿ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಗೋರ್ಖಾ ಎಡಿಷನ್​ನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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