ಚೆನ್ನೈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಎಥೆನಾಲ್ E85 ಬೈಕ್

Classic 350 Ethanol E85: ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲು ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ 350 ಬೈಕ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೈಕ್ (Photo Credit: Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 5, 2026 at 8:24 AM IST

3 Min Read
Classic 350 Ethanol E85: "ಬುಲೆಟ್" ಬೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುವ ಹೆಸರೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್. ದಶಕಗಳಿಂದ ಸವಾರರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೈಕ್ ಈಗ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಯುಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಹಾದಿಯತ್ತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ರ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಬೈಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಾಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಗಮನಾರ್ಹ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಅನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನ ನೀತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬದಲಿಗೆ E85 ಮತ್ತು E100ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಈಗ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. E85 ಮತ್ತು E100 ನಂತಹ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದು ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ "ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​" ದೊರೆತಂತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನೈನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ 'E85' ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಶ್‌ಲೇನ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಇದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಾಹನವನ್ನು E100 ಇಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ.

ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈರ್-ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್​ಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಲಾಯ್​ ವೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಲ್​ಗಳು ಟ್ಯೂಬ್‌ಲೆಸ್ ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದೃಶ್ಯ ಸೂಚನೆಯೆಂದರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ 'E85' ಗುರುತು. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.

ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಆವೃತ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನ ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ರಮೇಣ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

