ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕೆಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೆರೆಯಲು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತಯಾರಿ: ಕಾರಣವೇನು?
Royal Enfield CKD Factory: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಕೆಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : May 27, 2026 at 11:53 AM IST
Royal Enfield CKD Factory: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ CKD (ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾಕ್ಡ್ ಡೌನ್) ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ CKD ಸ್ಥಾವರ: ಐಚರ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ FY26 ಗಳಿಕೆಯ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಇಒ ಬಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜನ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಂಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ 15 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 35 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ CKD ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು CKD ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಆಮದು-ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ. CKD ಮಾದರಿಯು ಕಂಪನಿಯು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಈಗ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ CKD ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಅವುಗಳ ರೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ 650 ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ 750cc ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲೂ ಸಹ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬುಲೆಟ್ ‘650’ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಿದ್ಧ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?