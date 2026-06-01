ಬುಲೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ್!; ಬುಲೆಟ್ 650 - ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
Royal Enfield Bullet 650 vs Classic 650: ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : June 1, 2026 at 12:04 PM IST
Royal Enfield Bullet 650 vs Classic 650: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೆಟ್ರೊ-ಶೈಲಿಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ಪವರ್ಫುಲ್ 650cc ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650. ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಚಾಸಿಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳ ಡಿಸೈನ್, ಸೀಟಿಂಗ್, ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇದರ ಲುಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಈ ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಂಡರೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬುಲೆಟ್ 650 ಮಾದರಿಯು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಪಿನ್ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಗಳು, ಮೆಟಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕ್ಸಿ-ಶೈಲಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಫೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಲುಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ವಿಚ್ಗೇರ್, ವೀಲ್ ಹಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿವರ್ಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯುವ ಕ್ರೋಮ್ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ವಿಂಟೇಜ್-ಶೈಲಿಯ ರೆಟ್ರೊ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಲುಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಲೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೀಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್: ಈ ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಬುಲೆಟ್ 650 ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಥಿಕ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಸವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಸವಾರಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸವಾರರು ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ಪೊಜಿಷನ್ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ರಿಮೂವಬಲ್ ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸೀಟ್ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಂಫರ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ನ ಸೀಟ್ ಟಾಪ್ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್: ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಬೈಕ್ಗಳೊಳಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಣ ಎಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು 648cc, ಏರ್ ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ವಿನ್-ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಯುನಿಟ್ 7,250 rpm ನಲ್ಲಿ 47hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 5,650 rpm ನಲ್ಲಿ 52.3 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಲಿಪ್-ಅಂಡ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಹೊಂದಿರುವ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಶನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ 120mm ಪ್ರಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಶೋವಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂಭಾಗವು 90mm ಪ್ರಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳು ಸಹ 243 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿವೆ.
ಫೀಚರ್ಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬುಲೆಟ್ 650 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಎರಡೂ ಡಿಜಿ-ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಟರ್ನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪಾಡ್ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಬೈಕ್ಗಳು 19/18-ಇಂಚಿನ ಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ವೈರ್-ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿವೆ. 154 ಎಂಎಂನಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 800 ಎಂಎಂನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬಜೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?: ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬುಲೆಟ್ 650 ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾನನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ಶಿಪ್ ಬ್ಲೂ. ಈ ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 3.65 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ (ಬ್ರಂಟಿಂಗ್ಥಾರ್ಪ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಮ್ ರೆಡ್) ರೂ. 3.65 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಬೆಲೆಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೀಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 3.70 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋಮ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 3.79 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಆದ 125ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ರೂ. 3.90 ಲಕ್ಷ.
ನೀವು ಯಾವ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?: ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ₹3.65 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್, ಲಾಂಗ್ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಥಿಕ್ ಸೀಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ 650 ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೋಮ್ ಅಸೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್ ಬಯಸಿದರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಜೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ.
