ETV Bharat / technology

ಬುಲೆಟ್​ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಡಬಲ್​ ಧಮಾಕ್​!; ಬುಲೆಟ್​ 650 - ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ 650 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್​?

Royal Enfield Bullet 650 vs Classic 650: ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

ROYAL ENFIELD BIKES ROYAL ENFIELD BULLET 650 PRICE ROYAL ENFIELD CLASSIC 650 PRICE ROYAL ENFIELD BIKES FEATURES
ಬುಲೆಟ್​ 650-ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ 650 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ (Photo Credit: Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 1, 2026 at 12:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Royal Enfield Bullet 650 vs Classic 650: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೆಟ್ರೊ-ಶೈಲಿಯ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ಪವರ್​ಫುಲ್​ 650cc ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650. ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಚಾಸಿಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳ ಡಿಸೈನ್​, ಸೀಟಿಂಗ್​, ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದರ ಲುಕ್ಸ್​ ಹೇಗಿದೆ?: ಈ ಎರಡು ಬೈಕ್‌ಗಳು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಂಡರೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬುಲೆಟ್ 650 ಮಾದರಿಯು ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಪಿನ್‌ಸ್ಟ್ರೈಪ್‌ಗಳು, ಮೆಟಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕ್ಸಿ-ಶೈಲಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಫೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಲುಕ್​ ಸಿಂಪಲ್​ ಆಗಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್​ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್‌ನ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ವಿಚ್‌ಗೇರ್, ವೀಲ್ ಹಬ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬಾಡಿವರ್ಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯುವ ಕ್ರೋಮ್ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್​ನಿಂದ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ವಿಂಟೇಜ್-ಶೈಲಿಯ ರೆಟ್ರೊ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ ಲುಕ್​ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಲೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್​ ಅಂಡ್​​ ಕ್ಲೀನ್​ ಲುಕ್​ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೀಟಿಂಗ್​ ಸೆಟಪ್​, ರೈಡಿಂಗ್​ ಕಂಫರ್ಟ್​: ಈ ಎರಡು ಬೈಕ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ರೈಡಿಂಗ್​ ಕಂಫರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಬುಲೆಟ್ 650 ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಥಿಕ್​ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಸವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಸವಾರಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸವಾರರು ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ ಪೊಜಿಷನ್​ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ರಿಮೂವಬಲ್​ ರಿಯರ್​ ಸೀಟ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸೀಟ್ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಂಫರ್ಟ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್‌ನ ಸೀಟ್ ಟಾಪ್​ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್: ​ಲುಕ್​ ಮತ್ತು ಸೀಟ್​ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳೊಳಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಣ ಎಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು 648cc, ಏರ್​ ಆಯಿಲ್​-ಕೂಲ್ಡ್​ ಪ್ಯಾರಲಲ್​ ಟ್ವಿನ್​-ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಯುನಿಟ್​ 7,250 rpm ನಲ್ಲಿ 47hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 5,650 rpm ನಲ್ಲಿ 52.3 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಲಿಪ್-ಅಂಡ್-ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಹೊಂದಿರುವ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಶನ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 120mm ಪ್ರಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಶೋವಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂಭಾಗವು 90mm ಪ್ರಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಟ್ವಿನ್​ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಸಹ 243 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿವೆ.

ಫೀಚರ್ಸ್​, ಸೇಫ್ಟಿ: ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬುಲೆಟ್ 650 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಎರಡೂ ಡಿಜಿ-ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಟರ್ನ್​ ಬೈ ಟರ್ನ್​ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪಾಡ್ ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಬೈಕ್‌ಗಳು 19/18-ಇಂಚಿನ ಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ವೈರ್-ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿವೆ. 154 ಎಂಎಂನಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 800 ಎಂಎಂನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬಜೆಟ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್​?: ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬುಲೆಟ್ 650 ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾನನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್‌ಶಿಪ್ ಬ್ಲೂ. ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 3.65 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ (ಬ್ರಂಟಿಂಗ್‌ಥಾರ್ಪ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಮ್ ರೆಡ್) ರೂ. 3.65 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಬೆಲೆಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೀಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 3.70 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋಮ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 3.79 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಆದ 125ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ರೂ. 3.90 ಲಕ್ಷ.

ನೀವು ಯಾವ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?: ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ₹3.65 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಕ್ಲೀನ್​ ಲುಕಿಂಗ್​ ಡಿಸೈನ್​, ಲಾಂಗ್​ ರೈಡಿಂಗ್​ಗೆ ಸೂಪರ್​ ಕಂಫರ್ಟ್​ ನೀಡುವ ಸಿಂಗಲ್​ ಪೀಸ್​ ಥಿಕ್​ ಸೀಟ್​ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್​ 650 ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೋಮ್ ಅಸೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೆಟ್ರೊ ಲುಕ್​ ಬಯಸಿದರೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಜೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್​ ಮ್ಯಾಚ್​ ಆಗುತ್ತೆ.

ಓದಿ: ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಪಜೆರೊ!: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ

TAGGED:

ROYAL ENFIELD BIKES
ROYAL ENFIELD BULLET 650 PRICE
ROYAL ENFIELD CLASSIC 650 PRICE
ROYAL ENFIELD BIKES FEATURES
BULLET 650 VS CLASSIC 650

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.