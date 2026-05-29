650 ಸಿಸಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಡುಗು-ಡುಗು ಬೈಕ್! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಡನ್ ಫೀಚರ್ಸ್
Royal Enfield Bullet 650: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬುಲೆಟ್ 650 ಸಿಸಿ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
Published : May 29, 2026 at 8:11 AM IST
Royal Enfield Bullet 650: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ತೂಕದ ಮಾರ್ಡನ್-ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಐಕಾನಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಅವತಾರ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಬುಲೆಟ್ 650 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬಿಎಸ್ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ 650ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ 94 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು 650 ಸಿಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಬೈಕ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ 650 ಅನ್ನು ₹3,64,856 ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾನನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ಶಿಪ್ ಬ್ಲೂ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ 28ರಿಂದ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ EICMA 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಲುಕ್, ಡಿಸೈನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಬ್ರೇಕ್: ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ 650ರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬುಲೆಟ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಿಯರ್ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕೈಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿನ್ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್-ಇನ್ಸ್ಪೇಯರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ಡ್ 3D ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್-ಮೌಂಟೆಡ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು 'ಟೈಗರ್-ಐ' ಪೈಲಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಅನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಬುಲೆಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 320mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 300mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬುಲೆಟ್ 650 ಬೈಕು ಟ್ಯೂಬಲ್ ಸ್ಪೈನ್ ಫ್ರೇಮ್, 43mm ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬುಲೆಟ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ (201 ಕೆ.ಜಿ) ತೂಗುತ್ತದೆ.
ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಗೋನಾಮಿಕ್ಸ್: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650ಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಗೇರ್ ಪೋಜಿಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್ನಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅನಲಾಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪಾಡ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೆಂಚ್-ಶೈಲಿಯ ಸೀಟ್, ಅಪ್ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ 650 ಬೈಕ್ 650 ಸಿಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್, ಏರ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 7,250 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 47.04 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 5,650 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 52.3 ಎನ್ಎಂ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬುಲೆಟ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಬುಲೆಟ್ ಒಂಬತ್ತು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಯೂರ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಬುಲೆಟ್ 650 ರಚಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಅದನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣದ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಅದರ ಮೂಲ ಸಾರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 650 ಸಿಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
