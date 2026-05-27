ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬುಲೆಟ್ ‘650’ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಿದ್ಧ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Royal Enfield Bullet 650: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 27, 2026 at 7:56 AM IST
Royal Enfield Bullet 650: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬುಲೆಟ್ 650 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಬುಲೆಟ್ ನೇಮ್ಪ್ಲೇಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಎಂಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಆಗಮನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬುಲೆಟ್ ತನ್ನ ಕಾಲಾತೀತ ವಿನ್ಯಾಸ, ರೆಟ್ರೊ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ 650 ಸಿಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಧರಿಸಿ ಹೊಸ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತನ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ 650 ಟ್ವಿನ್ಗಳಂತಹ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ರವಾನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಡಿಸೈನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಹಲವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಬುಲೆಟ್ 350ರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪೀಶೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಸೆಟಪ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್, ರೋಟರಿ-ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಲಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ರೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಾಗಿ ಶೋವಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಹ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಐ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕ್ವೆಟ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಆಧುನಿಕ ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಹೊಸ ಬುಲೆಟ್ 650 ಕ್ಯಾನನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಶಿಪ್ ಬ್ಲೂ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನ ರೆಟ್ರೊ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 650 ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 650 ಸಿಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಐಕಾನಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನೇಮ್ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಿಡಲ್ ವೇಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
