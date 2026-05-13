ತಮಿಳುನಾಡು ಹೊರಗೆ ಮೊದಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ತೆರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್: 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ
Royal Enfield New Manufacturing Facility: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ತೆರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ.
Published : May 13, 2026 at 8:40 AM IST
Royal Enfield New Manufacturing Facility: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊರಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಮೊದಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ 1955 ರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರ: ಮುಂಬರುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸತ್ಯವೇಡು ಪ್ರದೇಶದ ವನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ರಲ್ಲಕುಪ್ಪಂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 276 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀಸಲಾದ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 2029ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಯುನಿಟ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 2032ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಹೊಸ ಘಟಕವು ವಾರ್ಷಿಕ 9 ಲಕ್ಷ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 5,000 ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಮಾರಾಟಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತಹ ಬೆಂಬಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
