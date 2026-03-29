ಬರೀ ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, 10 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ್ರೆ? ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್!
Royal Enfield Sales Achieves: ಬರೀ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : March 29, 2026 at 8:00 AM IST
Royal Enfield Sales Achieves: ದೇಶೀಯ ಟೂವ್ಹೀಲರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಶೈಲಿಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ತಯಾರಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ 11 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಒಟ್ಟು 10,06,937 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕೇವಲ ಅಂಕಿಅಂಶವಲ್ಲ.. ಇದು ಕಂಪನಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ದೃಢ ಹಿಡಿತದ ಬಲವಾದ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
CY2025ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 9,02,757 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 100,000 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ದೃಢವಾದ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ.
ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ SIAM ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್-ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರುವುದು ಕಂಪನಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರವರೆಗಿನ 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಒಟ್ಟು 10,06,937 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 8,14,707 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 24 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದ ನೋಂದಣಿಯು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ FY2025 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು 10,09,899 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ FY2026ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಭಾರತದೊಳಗೆ ಮಾರಾಟವು ಸರಿಸುಮಾರು 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ 1,25,000-ಯುನಿಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಮಾಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯು ಬುಲೆಟ್ 350 ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350ನಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯುವ-ಆಧಾರಿತ ಹಂಟರ್ 350 ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಸ್ನೇಹಿ ಮೀಟಿಯರ್ 350 ಜೊತೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಾಹಸ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ 450ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸ್ಟ್ರೀಟ್-ನೇಕೆಡ್ ಬೈಕ್ನಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಸಹ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು 650 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅದರ 450 ಸಿಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
