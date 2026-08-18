ಆಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ: ಕಾರಣ ಇದು!
Consumer Court Apple: ಓವರ್ಹೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ₹45,500 ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ರೋಹ್ಟಕ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗವು ಆಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : August 18, 2026 at 8:38 AM IST
Consumer Court Apple: ಆಪಲ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ 45,500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಹರಿಯಾಣದ ರೋಹ್ಟಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗವು ಆಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವು ಐಫೋನ್ 15 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ iPhone 15 ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಆಯೋಗ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಕೀಲ ರಾಜ್ಬೀರ್ ಫೋಘಾಟ್ ಅವರು 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 64,999 ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಐಫೋನ್ 15 ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಹೀಟಿಂಗ್ (Overheating), ಬ್ಲೂಟೂತ್ (Bluetooth) ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದ ನಂತರ ಅವರು ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಪಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಫೋಘಾಟ್ ಆಪಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಐಫೋನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿಲ್ಲ.
ನಂತರ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ iCloud Subscription ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೇ 31ರಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹75 ದರದಲ್ಲಿ iCloud Storage ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ Jio ದಿಂದ Airtel ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊನೆಗೆ ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫೋಘಾಟ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಇಷ್ಟು ಸುತ್ತಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಬೀರ್ ಫೋಘಾಟ್ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಐಫೋನ್ 15 ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ₹64,999 ರಿಫಂಡ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಆಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ದೋಷ (Manufacturing Defect) ಇಲ್ಲ. ಸಾಧನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು (Unauthorized Modifications). ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫೋನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು) Dust Particles ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (Unauthorized Rear Camera), ಹಿಂಭಾಗದ ಗಾಜು (Back Glass), ಗೀರುಗಳು (Scratches) ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ (Rear Microphone) ನಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಕವರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದೂ ಆಪಲ್ ಹೇಳಿತ್ತು.
ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ತೀರ್ಪು: ಈ ದೂರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ತ್ರಿಪ್ತಿ ಪನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಫೋಘಾಟ್ ತೆರಿಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್, ವಿಫಲ ಕರೆಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2024ರ ಜಾಬ್ ಶೀಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ರೋಹ್ಟಕ್ ಆಯೋಗ ಗ್ರಾಹಕನ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಆಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ₹45,500 ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.
ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಪದೇ ಪದೇ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ರಿಫಂಡ್ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವೂ ಅದೇ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಐಫೋನ್ 15 ಸೀರೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ ನಂತರ ಓವರ್ಹೀಟಿಂಗ್ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ನಂತರ ಆಪಲ್ iOS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿನ Bug ಮತ್ತು ಕೆಲವು Third-party Apps ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ Software Update ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಆದರೂ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಐಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕ ಫೋರಂ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಲಂಧರ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಿಫಂಡ್ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
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