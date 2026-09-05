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ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ OpenAI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಅಟ್ಯಾಕ್: ಜರ್ಮನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಈಗ ಬಾಟ್‌ಗಳ 'ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್'!

Rogue OpenAI Agents Hijack: ಓಪನ್ಎಐನ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಜರ್ಮನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಒಂದನ್ನು ಎಐ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಸಂವಹನ ಫಲಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ನ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

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ಜರ್ಮನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಈಗ ಬಾಟ್‌ಗಳ 'ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ (Image Credit: AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2026 at 2:51 PM IST

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Rogue OpenAI Agents Hijack: OpenAI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಜರ್ಮನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇತರ AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, DseWiki ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ವಿಕಿ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಡಿಟ್‌ಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Hugging Face ಬ್ರೀಚ್ ಟೆನ್ಶನ್: OpenAI ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹಗ್ಗಿಂಗ್​ ಫೇಸ್​ (Hugging Face) ಒಳಗೊಂಡ ಬ್ರೀಚ್‌ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಓಡುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದೆಯೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಳಿ: ಈ ಹಿಂದೆ OpenAI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು Hugging Face ಬ್ರೀಚ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದವು. ಅದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯು OpenAI ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ AIಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರಲು ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ತನ್ನ AI ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

DseWikiಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು?: ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ DseWiki ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಗಳು, OpenAI ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮರೆಮಾಚುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ OpenAIResearcher, OAIResearchMar26 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯೂಸರ್‌ಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವರ್ ಲಾಗ್‌ಗಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ Azure ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ OpenAI ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೈಟ್‌ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕಂಪನಿಗೂ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ Vs ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚೆ: OpenAI ತನ್ನ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ವಾರ ಅದು ತನ್ನ ಹೊಸ Astra ಮಾಡೆಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಾನವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

OpenAI ವಕ್ತಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯದ ವರದಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು OpenAI ವಕ್ತಾರರು ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರದಿಯ ಲೇಖಕರು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಅದರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ Hugging Face ಬ್ರೀಚ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಟೀಂ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸುಳ್ಳು, OpenAI ಹೊರಗಿನ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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