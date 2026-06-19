ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ 6 ಖರೀದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವೇ? ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಗೊತ್ತೇ?
GTA 6 Pre Order Date: ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ GTA 6 ಗಾಗಿ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕವರ್ ಆರ್ಟ್ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 1:33 PM IST
GTA 6 Pre Order Date: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ 6ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಜೂನ್ 25ರಿಂದ GTA 6ಗಾಗಿ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಆಟದ ಹೊಸ ಕವರ್ ಆರ್ಟ್ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, GTA 6 ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ಗಳು ತೆರೆದ ನಂತರ ಗೇಮ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ GTA 6 ಸುತ್ತಲೂ ನಿರಂತರ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಹೊಸ ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮುಂಗಡ-ಆರ್ಡರ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ GTA 6 ಕವರ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ GTA 6 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅಪ್ಡೇಟ್ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ನೂ GTA 6 ಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮುದಾಯವು ಜೂನ್ 25ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗೇಮ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ GTA 6 ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟೇಕ್-ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ GTA 6 ಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಲಾಂಚ್ ಆ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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