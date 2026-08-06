ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್! 8,700 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆದ ರಾಕೆಟ್!!
Rocket Debris Hits Moon: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹಳೆಯ ರಾಕೆಟ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 6, 2026 at 9:10 AM IST
Rocket Debris Hits Moon: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ರಾಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ನ ಖಾಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 8,700 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ (5,400 ಮೈಲಿ/ಗಂಟೆ) ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ರೇಟರ್ ಬಳಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳು ರಾಕೆಟ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಹಲವು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಗ್ರಹ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಡಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಡುಗೊರೆಯಂತಾಗಿದೆ.
🚀 IMPACT ON THE MOON! A Falcon 9 rocket stage is about to collide with our natural satellite 🌕 On August 5, 2026, at approximately 06:35 UTC, an upper stage of a Falcon 9 will hit. pic.twitter.com/3SMl2becTu— Stellarix (@Stellarixorine) August 5, 2026
ರಾಕೆಟ್ ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು?: ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಲವು ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೀಗಿದೆ: ರಾಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಕೆಟ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೂನಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಕೆಟ್ನ ಕೆಲಸ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಡಾಯಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸೌಮ್ಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ತಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ರಾಕೆಟ್ನ ಆ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ತಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಅದನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.
ಡಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ: ರಾಕೆಟ್ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಸುಮಾರು 11:05 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಣ್ಣ ಹೊಳಪು ತುಂಬಾ ಮಸುಕಾಗಿತ್ತು, ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೂ ಈ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಂದ್ರನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹರಡುವ ಮತ್ತು ಹಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುವ ಧೂಳಿನ ಪದರವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು.
ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಈ ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ Danuri Orbiter ಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಹಾದುಹೋಗಿತ್ತು. ಅದರ ತಂಡವು ಕೊರಿಯನ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಯಾವುದೇ ಫುಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಸಾನ Lunar Reconnaissance Orbiter ಆ ಸ್ಥಳದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು.
ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ?: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಫೋಟೋಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕತ್ತಲೆಯಿತ್ತು. ಆದರೂ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 3,85,000 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ 14 ಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ವಸ್ತುವಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ.
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಗಳು, ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ರಾಕೆಟ್ನ ನಿಖರವಾದ ಗಾತ್ರ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಡಿಕ್ಕಿಯು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತದ ಬದಲು ಅಪರೂಪದ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕನಸಿನ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉಲ್ಕೆಗಳ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಹೇಗೆ ಚದುರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉಲ್ಕೆಯ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಹಾರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾರುವ ಅವಶೇಷಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೆಲ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ: ಮೇಲ್ಮೈ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾದ ವಸ್ತುವು ಚಂದ್ರನ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 1959ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿವೆ. ಕೆಲವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ Luna 2 ಮೊದಲ ಮಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾಸಾನ Ranger ಮಿಷನ್ಗಳು, Apollo ಯುಗದ ಹಲವು ರಾಕೆಟ್ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2009 ರಲ್ಲಿ LCROSS ಮಿಷನ್ ಬಂದಿತು, ಇದನ್ನು ನೀರಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಹುಡುಕಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ದೃಢಪಟ್ಟ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಡಿಕ್ಕಿಯು 2014 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಚೀನಾದ ಚಂದ್ರ ಮಿಷನ್ನ ಉಳಿದ ಬೂಸ್ಟರ್ನಿಂದಾಗಿತ್ತು.
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