ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಹವಾ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು
Robots In Dark Factories: ಈಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ರೋಬೋಟ್ಗಳದೇ ರಾಜ್ಯಭಾರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ.
Published : April 24, 2026 at 1:33 PM IST
Robots In Dark Factories: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(AI)ಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ನಷ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರೋಬೋಟಿಕ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಈಗ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಿವೆ.
ರೋಬೋಟ್ಗಳು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. AI, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (IoT) ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ರೋಬೋ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪಿತ ನೆಲೆಯಾದ ಚೀನಾ ಒಟ್ಟು 15 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಹೊಂದುವ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ 10,000 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 1,102 ಕೈಗಾರಿಕಾ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಪಾತ 470ರಷ್ಟಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ (770 ರೋಬೋಟ್ಗಳು), ಜರ್ಮನಿ (429 ರೋಬೋಟ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ (419 ರೋಬೋಟ್ಗಳು) ಸಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. 285 ರೋಬೋಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಪಾತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 10,000 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ರೋಬೋಟ್ಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು 2001ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಕಂಪನಿ FANUC ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಜರ್ಮನ್ ಸಂಘಟಿತ ಕಂಪನಿ ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು "ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ" ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ತಯಾರಕ ಟೆಸ್ಲಾ 90 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಯತ್ತ "ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ" ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಮಾನವ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ಸಹಕರಿಸುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ: "ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾ" ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ "ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು" ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಮಾನವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ 60,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂಡುರಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ "ಫ್ಯೂರಿ" ಎಂಬ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ವಾರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಹ AI ಮತ್ತು 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. PL-15 ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಂದಮ್ ಈಶ್ವರ ರಾವ್ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪಾಲಿಮ್ಯಾಟೆಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಸಿಂಗಾಪುರ, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಮನವು ಅರೆವಾಹಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಮ್ಯಾಟೆಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಅನುಪಾತವು ಪ್ರತಿ 100 ಮಾನವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 25 ರೋಬೋಟ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಾನವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆರ್ & ಡಿ), ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2015ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ "ಭಾಗಶಃ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ"ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಲಾಜಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ್ ಫೋರ್ಜ್ ಜರ್ಮನ್ ಕಂಪನಿ ಅಜೈಲ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. "ಡಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು" ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವವುಗಳಾದ್ರೆ, "ಹೈ-ಟೆಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು" ಮಾನವ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಿನರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತವು ಸಹ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. "ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಮತ್ತು "ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್" ನಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೈ-ಟೆಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬೆದರಿಕೆ: ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು "ಡ್ರ್ಯಾಗನ್" (ಚೀನಾ) ಬಹುಮುಖಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ-ಲೈನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರೋಬೋಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು "ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ" ಯುಗಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
