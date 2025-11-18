ETV Bharat / technology

ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್​ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ:​ ‘ಈನಾಡು’ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಹೇಳಿಕೆ

Quantum Computer: ಆದಷ್ಟುಬೇಗ ನಾವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್​ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಬರ್ಟೊ ಮಾವ್ರೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

PASCAL COMPANY ROBERTO MAVRO ANDHRA PRADESH AMARAVATI NEUTRAL ATOM QUANTUM COMPUTING
ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್​ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್‌ನ ಸಿಇಒ (Photo Credit: EENADU and ETV Bharat)
Quantum Computer: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್‌ನ ಏಷ್ಯಾ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಇಒ ರಾಬರ್ಟೊ ಮಾವ್ರೊ, ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿರುವ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರಾವತಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟೊ ಮಾವ್ರೊ 'ಈನಾಡು'ಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ: ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ​ - ಆಟಮ್​ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಕೆನಡಾ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಮರಾವತಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ನಮಗೆ ಐಬಿಎಂ, ಡಸಾಲ್ಟ್‌ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಮರಾವತಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ರಾಬರ್ಟೊ ಮಾವ್ರೊ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್‌ನ ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಇಒ ರಾಬರ್ಟೊ ಮಾವ್ರೊ (Photo Credit: EENADU)

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆ: ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿ ಇದೆ. ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್​ - ಆಟಮ್​ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ: ನಾವು ಈಗ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆನಡಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದರು.

3 ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌: ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸೌದಿ ಅರಾಮ್ಕೊಗೆ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಂತರ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಜೂರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಾಬರ್ಟೊ ಮಾವ್ರೊ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಓದಿ: ‘ಎಐ’ ಅಲ್ಲ! ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ

