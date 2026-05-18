ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ: ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ!

Electric Scooters: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ (Photo Credit: TVS Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 18, 2026 at 2:51 PM IST

Electric Scooters: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಡೆಲಿವರಿ ಸರ್ವೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚವು ಈಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಡಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ EV ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ..

TVS iQube: TVS iQube ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೀರ್ಘ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ TVS iQube ನ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪಾಂತರ ಚಾರ್ಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ₹96,422 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹1.63 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 2.2 kWh, 3.5 kWh, ಮತ್ತು 5.3 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರವು ಕಡಿಮೆ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರವು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ TVS iQube ಸುಮಾರು 94 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 212 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C2501: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C2501 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅದರ ಮೆಟಲ್​ ಬಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಚೇತಕ್ C2501 4.2 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು 2.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. IDC ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಸುಮಾರು 113 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

Vida VX2 Go: ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Vida VX2 Go ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹99,490. ಇದು 2.2 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸುಮಾರು 92 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರದೊಳಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 6 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೇವಲ 3.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

