ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 160 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಸೂಪರ್ ಫೀಚರ್ಸ್! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ. 85 ಸಾವಿರ, ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Revolt RVX launched: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ವಿಎಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ರೇಂಜ್, ಫೀಚರ್ಸ್, ವಾರಂಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 3, 2026 at 9:59 AM IST
Revolt RVX launched: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗೇಮರ್ ಆಗಿರುವ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ವಿಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ವಿ1, ಆರ್ವಿ1+, ಆರ್ವಿ ಬ್ಲೇಜ್ಎಕ್ಸ್, ಆರ್ವಿ400 ಬಿಆರ್ಝಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ವಿ400 ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ವಿಎಕ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹1.29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಲೆ ₹1.24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಇವಿ ನೀತಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹95,000 ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿಯ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ಐಸಿಇ) ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ (ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ) ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ₹85,000 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಈ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಬಲವಾದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷ ವಿಸ್ತೃತ ಖಾತರಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಖಾತರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು 8 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 80,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನ ನೋಟವು ಶಾರ್ಕ್ನ ದೇಹದ ಆಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಲೂ, ಪರ್ಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ವೈಟ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೈಕ್ 3.24 kWh ಪೋರ್ಟಬಲ್ (ಡಿಟ್ಯಾಚೇಬಲ್) ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈಕು 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇವಲ 80 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಗಮ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ USD ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂ ವೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆರ್ವಿಎಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮೋಡ್', 'ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' (ಇದು ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಉರುಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ), 'ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್' (ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಬೈಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು) ಮತ್ತು 'ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್' ನಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೈಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು, ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದವಾದ ಸೀಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು 14 ಡಿಗ್ರಿಗಳವರೆಗೆ ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸವಾರರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್' ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
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