ಒಂದೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ ರಿವೋಲ್ಟ್: ಪಾಂಡ್ಯ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ!
Revolt Motors: ರಿವೋಲ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
Published : February 6, 2026 at 1:54 PM IST
Revolt Motors: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತಯಾರಕರಾದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಒಂದು ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ-ಚಾಲಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಯುವ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿತನ, ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕೇವಲ ಬೈಕುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (ರಿವೋಲ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಕಾರ್ಪ್) ಅನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ (RattanIndia Enterprises Ltd) ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಮಾರು 5,080 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿವೋಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿ RV400 ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ.. ನೀವು ಬೈಕ್ನಿಂದ ಬರುವ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ನ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಕ್ರೂಸರ್ನ ಸೌಂಡ ಹೊರಬರುವಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ನವೀನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ರೋಡ್ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್, ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ಯಮಹಾದಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಡೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂಜಲಿ ರತನ್, "ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯನ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರು ನಿರ್ಭೀತ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿವೋಲ್ಟ್ ನಾಳಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ರೇಂಜ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
