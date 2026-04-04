ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಪಿಸಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಸೆದಿದ್ದೀರಾ? ‘ChromeOS Flex’ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಿ!
How To Install ChromeOS Flex: ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಪಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ.. ಅದೇನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
Published : April 4, 2026 at 8:11 AM IST
How To Install ChromeOS Flex: ನೀವು ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಪಿಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಹಳೆಯ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅದು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ನೀವು Chromebooks ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇವು "ChromeOS" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಗುರವಾದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್-ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
"ChromeOS" ಕೈಗೆಟುಕುವ Chromebook ಸಾಧನಗಳಿಗೆ (ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು) ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ "ChromeOS Flex" ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಭಾರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರತೆ (No Play Store) ಮತ್ತು 'ವೇರಿಫೈಡ್ ಬೂಟ್' ಭರವಸೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ "ChromeOS Flex" ಇತ್ತೀಚಿನ Chromebook ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ "ChromeOS" ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ವೇಗ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ "ChromeOS ಫ್ಲೆಕ್ಸ್" ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿಕರಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ?
- ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಗತ್ಯವೇನು?: ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿಂಡೋಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಪಿಸಿಗೆ 64-ಬಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- USB ಡ್ರೈವ್: ಕನಿಷ್ಠ 8GB ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- Google Chrome ಬ್ರೌಸರ್: ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಕ್ರೋಮ್ಬುಕ್ ರಿಕವರಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ: ಕ್ರೋಮ್ ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಚಿತ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್.
- ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್: ಓಎಸ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಸೆಟಪ್ಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ರಿಕವರಿ ಇಮೇಜ್ ರಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ USB ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ (ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೈಲ್). ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ "ChromeOS Flex" ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾರ್ಗ..
ಹಂತ 1: ನಿಮ್ಮ ಬೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ USB ಸ್ಥಾಪಕವನ್ನು ರಚಿಸಿ (ರಿಕವರಿ ಇಮೇಜ್).
- ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ "Chrome" ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು "Chromebook" ರಿಕವರಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ.
- ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು "Get Started" ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ "Identify your Chromebook" ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ "Select a model from a list" ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ "Google ChromeOS Flex" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- ಈಗ ನಿಮ್ಮ USB ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾಪ್-ಡೌನ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು "Create now" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 2: USB ಡ್ರೈವ್ನಿಂದ ಬೂಟ್ ಮಾಡಿ
- ಈಗ ನೀವು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುವ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- USB ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಆ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
- ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ನೀವು "ಬೂಟ್ ಮೆನು ಕೀ" ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ (ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ F12, F9, F10, ಅಥವಾ ESC).
- ಬೂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ USB ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3: ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಬೈ ಇಟ್
- "ChromeOS Flex" ಈಗ ನಿಮ್ಮ USB ಡ್ರೈವ್ನಿಂದ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು "Welcome" ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
- ಈಗ, "Get Started" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ನಿಮಗೆ "Install ChromeOS Flex" or "Try it first" ಎಂಬ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ: "Try it first" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದು OS ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ USB ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೀಯರ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ Wi-Fi, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ಫೈನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್
- ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
- ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೇ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ "Install ChromeOS Flex" ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇದು ನಿಮ್ಮ Windows OS ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
- ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ USB ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು "Restart" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
"ChromeOS Flex"ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಂಡೋಸ್ ಮಾದರಿ ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಂ ತಕ್ಷಣವೇ ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೂಟ್ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಹಲವಾರು ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು "ಫೋಟೋಶಾಪ್"ನಂತಹ ಭಾರೀ ವಿಂಡೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು "Pixlr" ಅಥವಾ "Canva" ನಂತಹ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು "Chrome"ನಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು "MS Word" ಅಥವಾ "Excel" ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು "Google Docs"ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ "Chrome" ಮೂಲಕ "Google Sheets"ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ "ChromeOS Flex" ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀವು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಬ್-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುವ ಪರ್ಯಾಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆ ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ "ChromeOS Flex" ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀವು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ: ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ RAMಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಅಗ್ಗದ SSD ಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
