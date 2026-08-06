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ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಸವಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಇಂಧನ!

CO2 To Ethanol Catalyst: ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ CO₂ ಅನ್ನು ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಸವಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಇಂಧನ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 1:31 PM IST

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CO2 To Ethanol Catalyst: ಸುಂಗ್ಕ್ಯುನ್‌ಕ್ವಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ.ಹ್ಯೋಯಂಗ್ ಲೀ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು Applied Catalysis B: Environment and Energy ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಮಹತ್ವವೇನು?: ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರೀನ್​ಹೌಸ್​ ಗ್ಯಾಸ್​. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ರಿನೀವೇಬಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ CO₂ ಪರಿವರ್ತನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನಗತ್ಯ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?: ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು SKKU ತಂಡವು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ (Copper) ಮತ್ತು ಸತು (Zinc) ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಲೋಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

  • ಸತು (Zinc): ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ತಾಮ್ರ (Copper): ಎಥೆನಾಲ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಬನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಹಕಾರಿ ರಚನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಥೆನಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶವೇನು?: MEA ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ 69% ಎಥೆನಾಲ್ Faradaic Efficiency ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಶೋಧಕರ ಮಾತು: "ಪರಮಾಣು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ತಂತ್ರ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ Current density, Energy efficiency, Product concentration ಮತ್ತು Long-term operation ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದ CO₂ ಅನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ದ್ರವ ಇಂಧನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CU ZN CATALYST
ELECTROCHEMICAL CO2 REDUCTION
SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY
GREEN FUEL
CO2 TO ETHANOL CATALYST

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