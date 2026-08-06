ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಸವಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಇಂಧನ!
CO2 To Ethanol Catalyst: ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ CO₂ ಅನ್ನು ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 6, 2026 at 1:31 PM IST
CO2 To Ethanol Catalyst: ಸುಂಗ್ಕ್ಯುನ್ಕ್ವಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ.ಹ್ಯೋಯಂಗ್ ಲೀ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು Applied Catalysis B: Environment and Energy ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಮಹತ್ವವೇನು?: ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ರಿನೀವೇಬಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ CO₂ ಪರಿವರ್ತನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನಗತ್ಯ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?: ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು SKKU ತಂಡವು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ (Copper) ಮತ್ತು ಸತು (Zinc) ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಲೋಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಸತು (Zinc): ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ತಾಮ್ರ (Copper): ಎಥೆನಾಲ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಬನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಹಕಾರಿ ರಚನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಥೆನಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫಲಿತಾಂಶವೇನು?: MEA ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ 69% ಎಥೆನಾಲ್ Faradaic Efficiency ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧಕರ ಮಾತು: "ಪರಮಾಣು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ತಂತ್ರ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ Current density, Energy efficiency, Product concentration ಮತ್ತು Long-term operation ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದ CO₂ ಅನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ದ್ರವ ಇಂಧನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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