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ನಾಸಾದ ದೂರದರ್ಶಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಫಲ! ಲಿಂಕ್​ ನೌಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್​

NASA Swift Observatory Reentry: ನಾಸಾದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್​ ದೂರದರ್ಶಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. Link ನೌಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್​ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ.

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ನಾಸಾದ ದೂರದರ್ಶಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಫಲ (Sophia Roberts/NASA via AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 12:58 PM IST

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NASA Swift Observatory Reentry: ನಾಸಾದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಬ್ಜಾರ್ವೆಟರಿ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ದೂರದರ್ಶಕವು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

NASA ಮತ್ತು Katalyst Space Technologies ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ನ ಲಿಂಕ್​ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಿಂಕ್​ ಸ್ವಿಫ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಉನ್ನತ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದರರ್ಥ ದೂರದರ್ಶಕವು ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಕುಸಿಯಲಿದೆ. Swift ಗಾಮಾ-ಕಿರಣ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ನಾಶವು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಏರಿಸಲು NASA Katalyst ಗೆ 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸುತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಲಿಂಕ್​ನ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು.

"ಇದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣವನ್ನು ಇದು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಾಸಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಂದಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪಾಠ: ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್​ ಮುಂದಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ದೂರದರ್ಶಕದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್​ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಘೋನ್ಹೀ ಲೀ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾವು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲದ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲುಪಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಲೀ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ವಿಫ್ಟ್​ನ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ: 2004ರಲ್ಲಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾದ Swift ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅದರ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬುಧವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 214 ಮೈಲಿ 345 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್​ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಕಕ್ಷೆಯಾದ 373 ಮೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಸಲು ಆಶಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.

ಹಬ್ಬಲ್​ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ನಾಸಾದ ಹಬ್ಬಲ್​ ಸ್ಪೇಸ್​ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್​ ಕೂಡ ಕಕ್ಷೆಯ ಬೂಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದಾಗಿ 36 ವರ್ಷದ Hubble ಕೂಡ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.

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TAGGED:

NASA
NASA SWIFT TELESCOPE
KATALYST SPACE TECHNOLOGIES
NASA TELESCOPE RESCUE MISSION
NASA SWIFT OBSERVATORY REENTRY

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