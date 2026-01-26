ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾಗೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
Shubhanshu Shukla Gets Ashoka Chakra: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ AX-4 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : January 26, 2026 at 7:29 AM IST
Shubhanshu Shukla Gets Ashoka Chakra: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಮಿಷನ್ -4 (ಆಕ್ಸ್ -4) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ISS) ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರು ಮರಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ಸ್ -4 ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಧೈರ್ಯ: ಜೂನ್ 25, 2025 ರಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ 'ಗ್ರೇಸ್' ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 18 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಕ್ಷೆಯ ಕುಶಲತೆ, ಡಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
AX-4 ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು. 26 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ISS ನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಿಷನ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶವು ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ಗೆ (2027) ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶುಭಾಂಶು: ಲಕ್ನೋ ನಿವಾಸಿಯಾದ 39 ವರ್ಷದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, 2019 ರಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಯೂರಿ ಗಗಾರಿನ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 15, 2025 ರಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (1984) ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ 18 ದಿನಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣವು 1984 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಸೋಯುಜ್ನಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾರಿದ 41 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ, ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, ಜಾಗ್ವಾರ್, ಹಾಕ್, ಡೋರ್ನಿಯರ್ ಮತ್ತು AN-32 ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ಗಂಟೆಗಳ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘನೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನೂ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಆಯ್ದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವೀರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು 70 ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ, ಮೂರು ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರಗಳು, 13 ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರಗಳು (ಒಂದು ಮರಣೋತ್ತರ ಸೇರಿದಂತೆ), ಒಂದು ಬಾರ್ ಟು ಸೇನಾ ಪದಕ (ಶೌರ್ಯ), ಮತ್ತು 44 ಸೇನಾ ಪದಕಗಳು (ಶೌರ್ಯ) ಸೇರಿವೆ. ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ನೈಬ್ ಸುಬೇದಾರ್ ದೋಲೇಶ್ವರ ಸುಬ್ಬಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
131 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಮಾಜಿ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ನಾಯಕ ವಿ.ಎಸ್. ಅಚ್ಯುತಾನಂದನ್ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿಬು ಸೊರೆನ್ (ಮರಣೋತ್ತರ), ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಶ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಅಲ್ಕಾ ಯಾಗ್ನಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸವಿತಾ ಪುನಿಯಾ, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಅಶೋಕ್ ಖರೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಲ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 131 ಗಣ್ಯರನ್ನು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಐವರಿಗೆ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ, 13 ಜನರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಮತ್ತು 113 ಜನರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 19 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಆರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು/ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಹದಿನಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
