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ಬಜೆಟ್ ಎಂಪಿವಿಗೆ ಟರ್ಬೋ ಪಂಚ್: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಟರ್ಬೊ ಲಾಂಚ್​!

Renault Triber Turbo Launched: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಟರ್ಬೊ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

RENAULT TRIBER TURBO PRICE LIST TRIBER TURBO VS NA DIFFERENCE ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಟ್ರೈಬರ್
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಟರ್ಬೊ ಲಾಂಚ್ (Image Credit: Renault)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2026 at 10:19 AM IST

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Renault Triber Turbo Launched: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಪಿವಿ ಟ್ರೈಬರ್‌ಗೆ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 7.84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟ್ರೈಬರ್ ಕೇವಲ 1.0-ಲೀಟರ್, ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ಟರ್ಬೊ ಮಾಡೆಲ್ ಬಜೆಟ್ MPV ಲೈನಪ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನ್: ಟ್ರೈಬರ್ ಟರ್ಬೊ 1.0-ಲೀಟರ್ ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ TCe 100 ಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ 1.0 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅದೇ ಯುನಿಟ್. ಡಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸುಮಾರು 100PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 166Nm ಟಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರೈಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ 100PS ಪವರ್.. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಟಾರ್ಕ್, ಅಂದರೆ 180Nm ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (REMS) ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈಬರ್ ಟರ್ಬೊ ಹೊಸ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ BLDC ಫ್ಯಾನ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು NA ಟ್ರೈಬರ್‌ಗಿಂತ 35 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಜಿನ್ ತಂಪಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

VariantTurbo MT (ex-showroom)NA Petrol MT (ex-showroom)
EvolutionRs 7.84 lakhRs 6.73 lakh
TechnoRs 8.53 lakhRs 7.44 lakh
EmotionRs 8.99 lakhRs 8.05 lakh

ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಸ್: ಟ್ರೈಬರ್ ಟರ್ಬೊ ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ - ರೋಲ್ ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಡ್ಯಾಂಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಕಾನಮಿ 21kmpl ವರೆಗೆ ತಲುಪಲು ಲೋ-ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್: ಟ್ರೈಬರ್ ಟರ್ಬೊ NA ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಹೊರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲೋಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ 2D ರೆನಾಲ್ಟ್ ಲೋಗೋ ಇದೆ. LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಐಬ್ರೋ-ಆಕಾರದ LED DRLಗಳು ಮತ್ತು LED ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಕೆಳ ಮುಂಭಾಗದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. MPV ಅದೇ 15-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳು, ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ LED ಟೈಲ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಇದೆ. ಹೊರಗಿನ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಸ ಟರ್ಬೊ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್.

ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಟ್ರೈಬರ್ ಟರ್ಬೊ ಕ್ಯಾಬಿನ್ NA ಟ್ರೈಬರ್‌ನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಇದು 8 - ಇಂಚಿನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 7-ಇಂಚಿನ ಸೆಮಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ, ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್, ಹಿಂಭಾಗದ ವೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಏರ್-ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್, ರಿಮೋಟ್ ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

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ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ವೇರಿಯಂಟ್
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