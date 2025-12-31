ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ದಾಖಲೆ: ಅಬ್ಬಾ! ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್!!
Renault Sets New EV Filante Record: ಇವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 1008 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಓಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : December 31, 2025 at 1:07 PM IST
Renault Sets New EV World Record: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಡೆಮೊ ಕಾರು ಫಿಲಾಂಟೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ 2025 ರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 1,008 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮೊರಾಕೊದ UTAC ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಕಾರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದೂರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 102 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಇದು ಕೇವಲ 9 ಗಂಟೆ 52 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಹೆದ್ದಾರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ EVಗಳು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ಅದೇ ಬ್ಯಾಟರಿ.. ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್: ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಸೀನಿಕ್ ಇ-ಟೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ 87 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ EV ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ (100 ಕಿಮೀಗೆ ಕೇವಲ 7.8 kWh). ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ 1,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶೇಕಡಾ 11 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಕಾರು ಇನ್ನೂ 120 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ತೂಕ: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಕಾರಿನ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿತು. 3D ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಭಾಗಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾರಿನ ತೂಕ ಕೇವಲ 1,000 ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಂಡ್ ಟನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡುವುದು, ಏರ್ ಇನ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾರನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಠ: ಈ ಫಿಲಾಂಟೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಡೆಮೊ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಫಿಲಾಂಟೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ 2025 ಕೇವಲ ದಾಖಲೆಯ ಕಾರು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು. ಭಾರಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಡ್ರೈವ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಓದಿ: ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಯೋಜನೆ: ಮಹತ್ವವೇನು?