ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ!
Renault India November 2025 Sales: ರೆನಾಲ್ಟ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
Renault India November 2025 Sales: ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಡ್, ಕಿಗರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬರ್ನಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಾರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸ್ಥಳ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ರೆನಾಲ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 3,662 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2,811 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30.27% ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ರೆನಾಲ್ಟ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್, ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ರೆನಾಲ್ಟ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವು ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿದಾರರು ರೆನಾಲ್ಟ್ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಲುಕ್, ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಗರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಹ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು.. ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಟ್ರೈಬರ್ 2,064 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರು ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಿಗರ್ 1,151 ಯುನಿಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ವಿಡ್, 447 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ MPV ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೂ. 5.76 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 8.60 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 7 ಸೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 1-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಟ್ರೈಬರ್, ನಗರ ಸವಾರಿಯಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಚಾಲನೆಯವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 20 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವುದು ಸಹ ಇದರ ಬಲವಾದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಿಗರ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. 5.76 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 10.34 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 5-ಸೀಟರ್ ಕಾರಾಗಿದ್ದು, 1.0-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 19 ರಿಂದ 20 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 4.30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 5.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಎಸ್ಯುವಿ ಶೈಲಿಯ ದಪ್ಪ ವಿನ್ಯಾಸ, 5 ಸೀಟರ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮಟ್ಟವು ಈ ಕಾರನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. 1-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಕ್ವಿಡ್, 21-22 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
