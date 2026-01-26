‘The Icon Is Back’: ಇಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿದೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್!
Renault Duster In India: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 26, 2026 at 8:40 AM IST
Renault Duster In India: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಬಿಲ್ಡ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಲನಾ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಒರಟು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಇಮೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ, ಡಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಖರೀದಿದಾರರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವ ಮೂಲಕ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ SUV ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಡಸ್ಟರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಸಹ ಈ ಕಾರಿನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಡಸ್ಟರ್ ಭಾರತೀಯ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಸುಗಮ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಳ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ SUV ರೂ. 8 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಸ್ಟರ್ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟರ್ ಒಮ್ಮೆ ಒದಗಿಸಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯದ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಚ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಡಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ವರ್ಗದ ಇತರ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ABS, EBD, ESP ನಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ADAS ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಚಾಲಕ ಸಹಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಡಸ್ಟರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾಗೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ