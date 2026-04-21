ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟರ್​ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ! ಈ ಕಾರಿಗೆ ಒಲಿತು 5ಸ್ಟಾರ್​ ರೇಟಿಂಗ್​!

Renault Duster Safety Test: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

BHARAT NCAP SAFETY TEST SAFETY TEST RATING RENAULT DUSTER SCORES 5 STAR RENAULT DUSTER PRICE IN INDIA
ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟರ್​ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ (Photo Credit: Renault)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 11:51 AM IST

Updated : April 21, 2026 at 11:58 AM IST

Renault Duster Safety Test: ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಎಸ್‌ಯುವಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್‌ನ ಹೊಸ ಅವತಾರವು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

2026ರ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮರಳಿರುವ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಪನಿಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಒತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೇಟಿಂಗ್ ವಾಹನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ರಚನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳವರೆಗೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಗರದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ SUV ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಂಭವನೀಯ 32 ರಲ್ಲಿ 30.49 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 49 ರಲ್ಲಿ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಗಳು ವಾಹನದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಡೆದ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾದರಿ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್‌ನ ಯಾವ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನೀವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ SUV ಅನ್ನು ಸಮಗ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ವಾಹನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ RGMP (CMF-B) ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋ NCAP ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಡಸ್ಟರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಮುಂಭಾಗದ ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಚಾಲಕನಿಗೆ ಎದೆ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಮುಂಭಾಗದ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಬಲವಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. SUV ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಇದು ಸೈಡ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಪೋಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ SUV ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಸ್ಟರ್ 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್-ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ SUV ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (100 PS) ಮತ್ತು 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (163 PS), ಎರಡೂ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು DCT ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1.8-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ SUV ಸರಿಸುಮಾರು ₹10.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹17.19 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅದರ ದೃಢವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Last Updated : April 21, 2026 at 11:58 AM IST

