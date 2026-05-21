ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಡಸ್ಟರ್: ರೆನಾಲ್ಟ್ ನಯಾಗರಾ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧ
Renault Niagara Unveiled: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ವರ್ಸನ್ ನಯಾಗರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 21, 2026 at 3:07 PM IST
Renault Niagara Unveiled: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಂಚಲನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಆವೃತ್ತಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮುಂಬರುವ ವಾಹನದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪಿಕಪ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು "ರೆನಾಲ್ಟ್ ನಯಾಗರ" (Renault Niagara) ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ "ಡಸ್ಟರ್ ಒರೊಚ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ: ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಈ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ನಯಾಗರಾ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಹೆವಿ-ಡ್ಯೂಟಿ ಲ್ಯಾಡರ್-ಫ್ರೇಮ್ ಚಾಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನಯಾಗರದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಏನೆಂದ್ರೆ ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ SUV ಯಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಮಾನೋಕೋಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗವು ಸೊಗಸಾದ ಡ್ರಾಪ್-ಡೌನ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ "NIAGARA" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಸರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಸ್ಟರ್ಗಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು: ಆಯಾಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ನ ಉಳಿದ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂಬರುವ 7-ಸೀಟರ್ ಡಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯು ಸುಮಾರು 4,556 ಮಿಮೀ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2,702 ಮಿಮೀ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ನಯಾಗರಾ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಗೇಜ್ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಾಹನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್, ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಲೋಡ್ ಬೆಡ್ (ಸರಕು ಪ್ರದೇಶ) ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್, ಒಳಗೆ ಲಗ್ಜುರಿ: ನಯಾಗರಾ ಒರಟಾದ, ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಷಾರಾಮಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಐಷಾರಾಮಿ SUV ಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು VIP ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಯಾಸದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಾಹನವು ಮಸಾಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೀಟ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ 10.1-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಸುರಕ್ಷತೆ: ರೆನಾಲ್ಟ್ ನಯಾಗರಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೋಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲನಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್-ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕಿರಿದಾದ ಲೇನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಾಹನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಹೈಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಯುತ ಟರ್ಬೊ ಮತ್ತು ಇಂಧನ-ಸಮರ್ಥ ಬಲಿಷ್ಠ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು!: ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಯಾಗರಾ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ನಿಜವಾದ ಪವರ್ಹೌಸ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಟ್ರಕ್ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಒಂದು 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಈ ಎಂಜಿನ್ 163 bhp ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವೇಗವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು 1.8-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್. ಇದು 160 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನ ಸುಧಾರಿತ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸವಾಲಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕೆಸರುಮಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒರಟಾದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ?: ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ನಯಾಗರಾ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸುಜು ಡಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಂತಹ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಡಸ್ಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇರುವ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಯಾಗರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
