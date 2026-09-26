ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಟ್ರಿ: 1,000 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 40% ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ!
Renault Duster Hybrid Launch: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವರ್ಷನ್ E-Tech 160 ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 26, 2026 at 11:37 AM IST
Renault Duster Hybrid Launch: ಕಾರ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವರ್ಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು E-Tech 160 ಹೆಸರಿನ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಲೈನ್-ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈಗಿರುವ 1.0-ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಲಾಂಚ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಹಿಡಾಲ್ಗೊ ಅವರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ರೆನಾಲ್ಟ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ 'ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ' ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 39 ಪ್ರತಿಶತ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ 1.8-ಲೀಟರ್ GDI ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 1.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾಗಿ 158 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 172 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ನ ಒಟ್ಟು ರೇಂಜ್ 1,000 km ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ದಿನನಿತ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ 80 ಪ್ರತಿಶತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೇವಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ 40 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
5 ವಿಭಿನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು: ಕಾರಿನ EV ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ರೆನಾಲ್ಟ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತನ್ನ ಮಲ್ಟಿಮೋಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ (15 ಮೋಡ್) ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕು ಇತರ ಮೋಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೇರಿ ವ್ಹೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಅಲೋನ್ ICE ಮೋಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಒಂದೇ ವ್ಹೀಲ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ರಿಕವರಿ ಮೋಡ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರಿನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ರೀಜೆನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೆಟಪ್ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಇದರ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ Maruti Grand Vitara, Victoris ಮತ್ತು Toyota Urban Cruiser Hyryder ಸೇರಿವೆ.
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