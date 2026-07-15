ಡಸ್ಟರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್!: ಬಜೆಟ್ ದರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್!
Renault Duster Adventure Edition Launched: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಡಿಷನ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : July 15, 2026 at 11:21 AM IST|
Updated : July 15, 2026 at 11:36 AM IST
Renault Duster Adventure Edition Launched: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾರಾಟದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಮಾದರಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜುಲೈ 14ರ ಬಾಸ್ಟಿಲ್ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಾಯಭಾರಿ ಥಿಯೆರ್ರಿ ಮ್ಯಾಥೌ ಮತ್ತು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ಸ್ಟೀಫನ್ ಡೆಬ್ಲೈಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಸ್ಟರ್ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಡ್ವೆಂಚರ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ಗುರುತನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಡಸ್ಟರ್ನ ಮೂರು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆಗಳು 12.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ 15.39 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
|ವೇರಿಯಂಟ್
|ಎಂಜಿನ್
|ಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)
|1.0 Turbo Petrol Manual
|TCe 100
|ರೂ. 12.99 ಲಕ್ಷ
|1.3 Turbo Petrol Manual
|TCe 160
|ರೂ. 13.99 ಲಕ್ಷ
|1.3 Turbo Petrol Automatic (DCT)
|TCe 160
|ರೂ. 15.39 ಲಕ್ಷ
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಟೆಕ್ನೋ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ನ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದು ಆಧರಿಸಿದ ಟೆಕ್ನೋ ಟ್ರಿಮ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ರೂ 40,000 ರಿಂದ ರೂ 50,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಾದರಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಡಸ್ಟರ್ನ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಈ ಹೊಸ 'ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಡಿಷನ್' ತನ್ನ ಒರಟಾದ, ಸಾಹಸ - ಆಧಾರಿತ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2012 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ತನ್ನ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 2022ರಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಅದೇ ಮಾದರಿಯ 'ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಡಿಷನ್' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ಯುವಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಸ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಲು ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದೆ.
ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ 'ಅಡ್ವೆಂಚರ್' ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಲೇಹ್ ಪ್ರದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (34.27 N, 77.60 E). ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಡ್ವೆಂಚರ್-ಥೀಮ್ಸ್ ಡೆಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಫುಲ್-LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಪವರ್ಡ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೈ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 10.1-ಇಂಚಿನ ಓಪನ್ಆರ್ ಲಿಂಕ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು 17-ಇಂಚಿನ ಓಷನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಡಸ್ಟರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಡಿಷನ್ ಇತರೆ SUV ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಎಸ್ಯುವಿಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಸ್ಟರ್ TCe 100 ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ DCT ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ TCe 160 ಸೇರಿವೆ. TCe 100 ಅದರ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪವರ್ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ 99 bhp ಮತ್ತು 166 Nm ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದು ಅದರ ಟರ್ಬೊಚಾರ್ಜ್ಡ್ 1.3-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ 161 bhp ಮತ್ತು 280 Nm ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಟೊಯೋಟಾ ಹೈರೈಡರ್, ಮಾರುತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, MG ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
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