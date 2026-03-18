ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಡಸ್ಟರ್ ವೈಭವ ಆರಂಭ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್!
Renault Duster Launched In India: ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಡಸ್ಟರ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
Published : March 18, 2026 at 11:12 AM IST
Renault Duster Launched In India: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 2026ರ ಮಾದರಿ ಡಸ್ಟರ್ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅದು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಾಹನದ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ₹21,000 ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯ್ದ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
₹21,000 ಗೆ 'ಆರ್ - ಪಾಸ್' ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಪ್ರೀ - ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ₹20,000 ರಿಂದ ₹50,000 ವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ - ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು ₹10.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹18.49 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇವೆ.
ಈ ಕಾರು 'ಅಥೆಂಟಿಕ್', 'ಎವಲ್ಯೂಷನ್', 'ಟೆಕ್ನೋ', 'ಟೆಕ್ನೋ ಪ್ಲಸ್' ಮತ್ತು 'ಐಕಾನಿಕ್' ನಂತಹ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ SUVಯ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ 'DUSTER' ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, LED DRLಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 'C'-ಆಕಾರದ LED ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿನಿಷ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಅದರ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜೇಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಗ್ರೀನ್, ಪರ್ಲ್ ವೈಟ್, ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ರಿವರ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ ರೆಡ್ನಂತಹ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 4,346 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 1,815 ಮಿಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,703 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು 212 ಮಿಮೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 2,657 ಮಿಮೀ ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ SUV ಮೂರು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 1.8-ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ 160 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 172 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ, 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, 160 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 280 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1.0-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 100 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 160 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ಗಳು, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಸರಿಸುಮಾರು 14 ರಿಂದ 26 kmpl ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಸ್ಟರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ - ಲುಕಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. 5-ಸೀಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೃಹತ್ 700-ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ 10 - ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಯಾಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ABS, EBD, ESC, ಲೆವೆಲ್-2 ADAS, TPMS, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್, ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 1.50 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ವಾರಂಟಿ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
