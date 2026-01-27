I Am Back: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ 2026 ಇಂಡಿಯಾ ಅನಾವರಣ: ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭ, ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೌಪ್ಯ!
Renault Duster 2026 India: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ 2026 ಇಂಡಿಯಾ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬುಕಿಂಗ್ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.
Published : January 27, 2026 at 9:10 AM IST
Renault Duster 2026 India: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು 2026ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಐಕಾನಿಕ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮರುಪ್ರಾರಂಭವು ಕಂಪನಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು. ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮರು-ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೆನಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದೆ. ಟರ್ಬೊ ಟ್ರಿಮ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯು ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ವಿತರಣೆಯು 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರೂ. 21,000 ಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1,50,000 ಕಿಮೀ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ SUV ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗ್ರಿಲ್ ತಕ್ಷಣ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು Y-ಆಕಾರದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ LED DRL ಗಳು SUV ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬಂಪರ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಡಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ದಪ್ಪ ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್ಗಳು ಡಸ್ಟರ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಿಗಿತವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಭಾರವಾದ ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಫ್-ರೋಡರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರೂಫ್ ಹಳಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಡಸ್ಟರ್ನ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Y-ಆಕಾರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ C-ಆಕಾರದ LED ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಡಸ್ಟರ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 2026 ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ SUV ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಸ್ಟರ್ ಈಗ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬಳಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್-ಟಚ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯು ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಡಸ್ಟರ್ ಸೀಟ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಸೀಟುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ SUV ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೈಟೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರೆನಾಲ್ಟ್ 2026 ಡಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 163 PS, 280 Nm ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಟರ್ಬೊ TCe 160 ಎಂಜಿನ್, 1.4 kW ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 1.8L GDI ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೊ TCe 100 ಎಂಜಿನ್ ಸೇರಿವೆ. 100hp, 152Nm (5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮಾತ್ರ) ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಘಟಕವೂ ಇದೆ.
