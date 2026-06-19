ಮಸ್ಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಬಾನಿ ಎಂಟ್ರಿ: ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ 1,650 ಉಪಗ್ರಹ ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜಿಯೋ ಸಜ್ಜು!
Reliance Jio Satellite Network: ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ 1,650 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 3:01 PM IST
Reliance Jio Satellite Network: ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಕಂಪನಿಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಟು-ಡಿವೈಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಸುಮಾರು 1,650 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯೂಲೆಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಟು-ಡಿವೈಸ್ ಒದಗಿಸಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು 1,600 ರಿಂದ 1,650 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಲೋ-ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (LEO) ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ IN-SPACe ಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಎರಡರ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (LEO) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಜಿಯೋ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದರೆ ಅದು LEO ಉಪಗ್ರಹ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 10,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
- 30,000 ಸ್ಯಾಟಲೇಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭ?: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಎಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದೇಶಗಳು ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇಟಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ (ITU) ಕಕ್ಷೆಯ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು (ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಯೋ ಅಥವಾ IN-SPACE ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳು?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್, ಏರ್ಟೆಲ್-ಒನ್ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ (ಅವುಗಳ ಪಾಲುದಾರ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ) ಈ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದೊಳಗಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
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