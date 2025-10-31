ಜಿಯೋ ಧಮಾಕ!; ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 35 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗೂಗಲ್ AI Pro
Jio Free Google AI Pro: ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು AIನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : October 31, 2025 at 10:15 AM IST
Jio Free Google AI Pro Plan: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಎಂದು ಎಲ್ಲ AI ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿತು. ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಉಚಿತ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈಗ ಗೂಗಲ್ನ ಸರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೈಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ರೂ. 35,100 ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತೆಯೇ, ಜಿಯೋ ಈಗ ರೂ.35,100 ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಐಎಲ್) ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಜಿಯೋದ ಮೈಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಯೋಜನೆಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರೂ.35,100 ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಪ್ರೊ, ಇತ್ತೀಚಿನ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಮತ್ತು ವಿಯೋ 3.1 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಿಸ್ತೃತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಜಿಯೋ ಅಲ್ಲದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಿಂತ ಈ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಎಂಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು 2 ಟಿಬಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಡಗರವಿಲ್ಲದೇ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು Google AI Pro ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು?
- ನೀವು ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ Google AI Pro ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ನೀವು MyJio ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಂತರ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮುಖಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
- ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಜಿಯೋಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಂತರ ಜಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಾಪ್ - ಅಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
Google AI Pro ಅನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ
- ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಮಿನಿ AI Pro ಬ್ಯಾನರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "ಜೆಮಿನಿ" ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಬಹುದು.
- ನಂತರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ "Google Gemini Offer" ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ Google AI Pro ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ಆಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
- ಅದರ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು "ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ" ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
- ಜಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅದೇ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಈಗ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಜಿಯೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಯಾವ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ?: ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಿಯೋ 5G ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೇಶವು ಮೊದಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ನಂತರ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
