ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೂಗಲ್ AI ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 18 ತಿಂಗಳು ಉಚಿತ; ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಪ್ರೊ ಎಐ ಮಾದರಿ, ವಿಯೋ 3.1 ಫಾಸ್ಟ್, ಎಐ - ಚಾಲಿತ ಗೂಗಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Published : November 8, 2025 at 8:03 PM IST
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಜಿಯೋ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಂದರೆ 25 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
From words to moving visuals - Gemini Veo 3 brings your imagination to life.— Reliance Jio (@reliancejio) October 31, 2025
Get exclusive access to pro plan of Google Gemini for 18 months, with your Jio Unlimited 5G plan for FREE.
Enjoy unlimited chats, 2TB cloud storage, video generation on Veo 3.1, image generation with… pic.twitter.com/OUHzcr8Uvu
ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಈ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಪ್ರೊ ಎಐ ಮಾದರಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಫೋಟೋ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು, ಕೋಡಿಂಗ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಹೈಲೈಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಯೋ 3.1 ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಐ - ಚಾಲಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಯಿಂದ, ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ ಕೋಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಇ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (ಸಿಎಲ್ಐ) ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರೊ ಬಳಕೆದಾರರು ಡ್ರೈವ್, ಜಿಮೇಲ್, ಡಾಕ್ಸ್, ಶೀಟ್ಸ್, ಅಡ್ಮಿನ್, ಚಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ Google Workspace ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ AI ಅನುಭವದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯು 2ಟಿಬಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ Whisk, Flow ಮತ್ತು NotebookLMನಂತಹ ಗೂಗಲ್ ನ AI-ಚಾಲಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಉಚಿತ ಗೂಗಲ್ AI ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಈ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು, ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ 5G ಪ್ಲಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆದಾರರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹಂತ 1: MyJio ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ (ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ Google Play Store ಅಥವಾ App Storeನಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ).
ಹಂತ 2: ನೀವು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ.
ಹಂತ 3: ತದನಂತರ, ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿನ Claim Now ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 4: ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಹೊಸ ಬ್ರೌಸರ್ ವಿಂಡೋ ತೆರೆಯಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫರ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಹುದು.
ಹಂತ 5: ಬ್ಯಾನರ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲು Agree ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
