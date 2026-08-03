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ಜಿಯೋ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಲಾಂಚ್​: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​, ಐಫೋನ್​ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್!!

Smart Tracker India: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ JioTag 2 ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಫೀಚರ್​​ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಜಿಯೋ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: JIO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 10:01 AM IST

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Smart Tracker India: Reliance Jio ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ JioTag 2 ಎಂಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದು Android ಮತ್ತು iPhone ಎರಡೂ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗದಂತೆ ಇದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಭಯವಿದ್ದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಡಿವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು.

JioTag 2 ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್‌ಗಳು: Reliance Jio ಪ್ರಕಾರ JioTag 2 ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು Bluetooth ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  • 120dB ಸ್ಪೀಕರ್: ವಸ್ತು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಇದರ ಇನ್-ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ 120dB ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಾಬಿ, ವಾಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹುಡುಕಬಹುದು.
  • Find Hub + Find My ಸಪೋರ್ಟ್: ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ Bluetooth ಕವರೇಜ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್​ನ Find Hub ಅಥವಾ ಆಪಲ್​ನ Find My ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿತ ಮ್ಯಾಪ್ ಸರ್ವೀಸ್​ ಮೂಲಕ ಅದರ ಅಂದಾಜು ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಬಹುದು.
  • Beacon Technology: ಇದನ್ನು ರನ್​ಮಾಡಲು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು Beaconing Technology ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • IP64 ರೇಟಿಂಗ್: ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಚಿಮುಕುವಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • 1 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ನು ರನ್​ಮಾಡಲು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Jio ರಿಟೇಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Android ಮತ್ತು iPhone ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ JioTag 2 ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನ್‌ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗ್​ 2 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್: Reliance Jio ಭಾರತದಲ್ಲಿ JioTag 2 ಬೆಲೆಯನ್ನು 1,249 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು 50 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ 1,199 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​, ರೆಡ್​ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್​ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ Amazon India ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

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