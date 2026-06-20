ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಜಿಎಂ ಧಮಾಕ: 5 ಹೊಸ ಎಐ ಆಪ್ಸ್, ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಂಬಾನಿ!
Reliance AGM 2026: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಐದು ಹೊಸ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 'ಜಿಯೋ ಕಾಲ್ ಏಜೆಂಟ್' ಮತ್ತು 'ಜಿಯೋ ಟೆಲಿಫ್ರೇಮ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 12:51 PM IST
Reliance AGM 2026: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (RIL) ಶುಕ್ರವಾರ ತನ್ನ 49ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನು (AGM) ನಡೆಸಿತು. ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ AI-ಚಾಲಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.
ಕಿನೋಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಐದು ಹೊಸ AI-ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.
- ಜಿಯೋಭಾರತ್ ಐಕ್ಯೂ: ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- AI ವ್ಯಾಪಾರ: ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರ AI ಸಾಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಜಿಯೋಹೆಲ್ತ್ ಐಕ್ಯೂ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ.
- ಜಿಯೋಲರ್ನ್ ಐಕ್ಯೂ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ AI ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಜಿಯೋಕೃಷಿ ಐಕ್ಯೂ: ಬೆಳೆಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಗ್ರಿ-ಟೆಕ್ AI ಸಾಧನವಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು 22 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
"Hey Jio" ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಕಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರಗಳು: ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಈಗ ಜಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ AI ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲೈವ್ ಕರೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ AI ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ AI ಏಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. "ಹೇ ಜಿಯೋ" ಎಂಬ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಈ AI ಉಪಕರಣದ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ಪದಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್: ಇದು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಾಲ್ ಸಮ್ಮರಿ: ಇದು AI ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ AI ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ AI ಏಜೆಂಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು, ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ಟೆಲಿಫ್ರೇಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ AI ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಜಿಯೋ ಟೆಲಿಫ್ರೇಮ್' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಜಿಯೋದ ಎಲ್ಲಾ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಸಮಾಧಾನಗಳು: ಜಿಯೋ ಟೆಲಿಫ್ರೇಮ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್: ಜಿಯೋ ವಾಯ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ನಂತೆ ಟೆಲಿಫ್ರೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅಥವಾ Google ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಜೆಂಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್: ಸಿಸ್ಟಮ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು AI ಮೂಲಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳ ರಚನೆ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಲು 'ಜಿಯೋಸ್ಟಾರ್ ಜನರಲ್ AI ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ' (JAMS) ಎಂಬ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ AI ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿವ್ಯೂನಂತಹ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ನೀವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.
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