ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ GST ಶೇ.18 ರಿಂದ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಲ್ಲ: ICEA ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ
ICEA GST Cut Demand: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ GST ಶೇಕಡಾ 18 ರಿಂದ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತೆ ICEA ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
Published : September 15, 2026 at 12:50 PM IST
ICEA GST Cut Demand: ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ICEA) ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18 ರಿಂದ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದೆ.
ಆಪಲ್, ಶಿಯೋಮಿ, ಒಪ್ಪೋ, ವಿವೋ, ಲಾವಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ಫೋನ್ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ದರವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ 900 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ICEA ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಂದ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮೆಮೊರಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ DRAM ಮತ್ತು NAND ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಫೋನ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಗತ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ GST ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮತ್ತು 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಗುರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ICEA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಕಜ್ ಮೊಹಿಂದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಈ ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಂಬರುವ GST ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಫೋನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ICEA ನಂಬಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಧನವೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದರೆ ಭಾರತವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂತರ್ಗತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊಹಿಂದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು GST ದರವು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮ, ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ಭಾರತದ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ಯಮವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2014 -15 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18,900 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 2024 - 35 ರಲ್ಲಿ 5,45,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ, ರಫ್ತು 2,00,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಯಾರಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಶೇಕಡಾ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತದೊಳಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 220 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಕುಸಿತವು ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ICEA ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 99.5 ರಷ್ಟು ಈಗ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ತಯಾರಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘವು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು?: ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ICEA ವಿವರಿಸಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ GST ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿಯು ಹಠಾತ್ ಬೆಲೆ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು GST ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಫೋನ್ಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (VAT) ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು 5 ಪ್ರತಿಶತದ GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಜಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 12ರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 2020ರಲ್ಲಿ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕ್ರಮವು ಮೂಲ ತತ್ವದಿಂದ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ICEA ಹೇಳುತ್ತದೆ. GST ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ VAT ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದವು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆಗಲೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದವು.
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