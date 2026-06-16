ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡ್ತು ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5: ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್!
Redmi Turbo 5 Launched: ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 16, 2026 at 3:14 PM IST
Redmi Turbo 5 Launched: ರೆಡ್ಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಟರ್ಬೊ ಸೀರಿಸ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಬೃಹತ್ 7540mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 100W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1.5K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ IP66, IP68, IP69, ಮತ್ತು IP69K ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ನೈಟ್ರೋ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್, Mi.com ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ರ 8GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹37,999 ಆಗಿದ್ದರೆ, 12GB + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹40,999 ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ಸ್ ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹2,000 ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೇರಿದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ವಿಶೇಷತೆ: ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 2712x1220 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ 6.59-ಇಂಚಿನ 1.5K ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 480Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್, HDR10+, ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು 3500 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ 100W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 7540mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 27W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಇದು ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. 12GB ವರೆಗೆ LPDDR5X ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 256GB UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ವರ್ಚುವಲ್ RAM ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ RAM ಅನ್ನು 12GB ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ 3D ಐಸ್-ಲೂಪ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ OIS ಮತ್ತು EIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೇರಿವೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 20-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5G, ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್, USB ಟೈಪ್-C, ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸಾಧನವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ಒಎಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್-ಗ್ರೇಡ್ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 8.18mm ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ. ಇದು IR ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
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