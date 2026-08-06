Redmi Note 17 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ: ಬ್ಯಾಟರಿ, ಫೀಚರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ?
Redmi Note 17 5G Launched : Redmi Note 17 5G ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 6, 2026 at 2:55 PM IST
Redmi Note 17 5G Launched : Redmi Note 17 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಂದು ದೇಶೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು Note 17 ಸೀರಿಸ್ನ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಚೀನಾ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ.
ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ Snapdragon 4 ಸೀರಿಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 6.9-ಇಂಚಿನ ಟ್ರೂಕಲರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ HyperOS 3 ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಮಿಡ್-ರೇಂಜ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ Redmi Note 17 5G ಬೇಸ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹27,999. ಇದರಲ್ಲಿ 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ₹30,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. SBI, Axis Bank ಮತ್ತು Kotak ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹3,000 ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಫೋನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಿಂದ Amazon ಮತ್ತು Xiaomi India ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು Arctic Blue, Dark Night ಮತ್ತು Starlight Purple ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್!
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್: Redmi Note 17 5G ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, Android 16 ಆಧಾರಿತ Xiaomi ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ HyperOS 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ 4 ವರ್ಷ OS ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 6.9-ಇಂಚಿನ Full HD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 100% DCI-P3 ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್, 1,800 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ. 240Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್, 960Hz PWM DC ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್, Corning Gorilla Glass 7i ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು HydroTouch 2.0 ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಒದ್ದೆ ಬೆರಳುಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಟಚ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಪವರ್ಗಾಗಿ 4nm ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಆಕ್ಟಾ - ಕೋರ್ Snapdragon 4 Gen 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 8GB LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋSD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ 10,416 ಚ.ಮಿ. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸ್ಸಿಪೇಶನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವ Vapor Chamber ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. IP65 ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? : ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50MP ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ f/1.8 ಅಪರ್ಚರ್ + 2x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ + LED ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ f/2.0 ಹೋಲ್-ಪಂಚ್ ಕಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ 1080p/30fps ವರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: 8,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 22.5W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ YouTube ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ 28.29 ಗಂಟೆ, WhatsApp 24.14 ಗಂಟೆ, Google Maps ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ 10.58 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು BGMI ಗೇಮ್ಪ್ಲೇ 13.89 ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ, ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ Redmi Note 17 5G ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಜೆಟ್-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು.
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