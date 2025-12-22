ETV Bharat / technology

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ Redmi Note 15 5g: ಲಾಂಚ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ವಿವರ ಲೀಕ್​!

Redmi Note 15 5g Price In India: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ರೆಡ್ಮಿಯ ಹೊಸ ಫೋನ್. ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ Redmi Note 15 5g (Photo Credit- Redmi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 2:50 PM IST

Redmi Note 15 5g Price In India: ಶಿಯೋಮಿ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ ರೆಡ್ಮಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ "ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 5G" ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 6, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ (@yabhishekhd) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು RAM-ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಈ ಮುಂಬರುವ ಫೋನ್‌ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.77-ಇಂಚಿನ ಕರ್ವ್ಡ್​ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 320 nits ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೈಡ್ರೋ ಟಚ್ 2.0 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು TUV ಟ್ರಿಪಲ್ ಐ ಕೇರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು IP66 ವಾಟರ್​-ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6 ಜೆನ್ 3 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ GPU ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು CPU ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು 48 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಲ್ಯಾಗ್-ಪ್ರೀ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಇದು 5520mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 45W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಅದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, Redmi Note 15 5G 108-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮೆರಿ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು OIS (ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್) ಮತ್ತು 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌ಓಎಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ 15 5G ಬೆಲೆ (ಅಂದಾಜು): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ, RAM-ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಯಾದವ್ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರ (8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ. 22,999 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರ (8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​) ರೂ. 24,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (ಪೋಲೆಂಡ್) PLN 1119 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 30,000) ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ RAM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​, ಗ್ಲೇಸಿಯರ್​ ಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟ್​ ಪರ್ಪುಲ್​ ಎಂಬ ಮೂರು ಕಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಆಫರ್​ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ ಸೀರಿಸ್​ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಜೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

