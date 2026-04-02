ವೆಟ್ ಟಚ್ ಟೆಕ್ನೊಂದಿಗೆ Redmi A7 Pro ಬಿಡುಗಡೆ: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಎಐ ಫೀಚರ್ಸ್
Redmi A7 Pro Launched: 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ "Redmi A7 Pro" ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 12:47 PM IST
Redmi A7 Pro Launched: ಶಿಯೋಮಿ "Redmi A7 Pro" ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ಓಎಸ್ 3 ಮತ್ತು ಯುನಿಸಾಕ್ T7250 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಸೇರಿವೆ. 128GB ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್ನಂತಹ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ.
Redmi A7 Pro ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ: ಎರಡು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ EUR 129.99 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 14,100) ಮತ್ತು EUR 149.99 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 16,300)
ಕಲರ್: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯೂ, ಪಾಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ ಎ7 ಪ್ರೊ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.9-ಇಂಚಿನ HD+ IPS LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 800 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, DC ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್, TÜV ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು 'ವೆಟ್ ಟಚ್' ಬೆಂಬಲ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: Unisoc T7250 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತ. 4GB LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗಿನ UFS 2.2 ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 15W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: "Redmi A7 Pro" 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದ್ವಿತೀಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಎರಡನೆಯ ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ಓಎಸ್ 3ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್: ಡ್ಯುಯಲ್ 4G VoLTE, ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.2, GPS, NFC, ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ 3.5mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು FM ರೇಡಿಯೊ ಸೇರಿವೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇದು ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ: 171.56 x 79.47 x 8.15mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು 208 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
