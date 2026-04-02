ETV Bharat / technology

ವೆಟ್​ ಟಚ್​ ಟೆಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ Redmi A7 Pro ಬಿಡುಗಡೆ: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಎಐ ಫೀಚರ್ಸ್

Redmi A7 Pro Launched: 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ "Redmi A7 Pro" ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

REDMI A7 PRO 5G REDMI A7 PRO SPECS REDMI A7 PRO FEATURES REDMI A7 PRO PRICE
Redmi A7 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ (Photo Credit: Redmi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 2, 2026 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Redmi A7 Pro Launched: ಶಿಯೋಮಿ "Redmi A7 Pro" ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌ಓಎಸ್ 3 ಮತ್ತು ಯುನಿಸಾಕ್ T7250 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಸೇರಿವೆ. 128GB ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ.

Redmi A7 Pro ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ: ಎರಡು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮತ್ತು 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ EUR 129.99 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 14,100) ಮತ್ತು EUR 149.99 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 16,300)

ಕಲರ್​​: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​, ಮಿಸ್ಟ್​ ಬ್ಲ್ಯೂ, ಪಾಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸನ್‌ಸೆಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ರೆಡ್ಮಿ ಎ7 ಪ್ರೊ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: 6.9-ಇಂಚಿನ HD+ IPS LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್​, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 800 ನಿಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, DC ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್, TÜV ರೈನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು 'ವೆಟ್ ಟಚ್' ಬೆಂಬಲ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: Unisoc T7250 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತ. 4GB LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗಿನ UFS 2.2 ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 15W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: "Redmi A7 Pro" 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್​ f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದ್ವಿತೀಯ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಜೊತೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಎರಡನೆಯ ಫೋನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್​ನೊಂದಿಗೆ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್‌ಓಎಸ್ 3ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಡ್ಯುಯಲ್ 4G VoLTE, ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.2, GPS, NFC, ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ 3.5mm ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು FM ರೇಡಿಯೊ ಸೇರಿವೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇದು ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ: 171.56 x 79.47 x 8.15mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು 208 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.

TAGGED:

REDMI A7 PRO 5G
REDMI A7 PRO SPECS
REDMI A7 PRO FEATURES
REDMI A7 PRO PRICE
REDMI A7 PRO LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.