32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹೈಪರ್ಓಎಸ್ 3: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ಎ7 ಪ್ರೊ 5G
Redmi A7 Pro 5g Launched: 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, Unisoc T8300 SoC ಜೊತೆಗೆ Redmi A7 Pro 5G ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : April 14, 2026 at 8:15 AM IST
Redmi A7 Pro 5g Launched In India: "Redmi A7 Pro 5G" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.9-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಯುನಿಸಾಕ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 4GB RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ಓಎಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗ 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 15W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 6,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
Redmi A7 Pro 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.9-ಇಂಚಿನ HD+ LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 800 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು TÜV ಲೋ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: 6nm ಆಕ್ಟಾ ಕೋರ್ ಯುನಿಸಾಕ್ T8300 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತ. 4GB LPDDR4x RAM ಮತ್ತು 128GB ವರೆಗೆ UFS 2.2 ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ: 6,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 15W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 7W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: "Redmi A7 Pro 5G" ರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. f/2.0 ಅಪರ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ (ನ್ಯಾನೋ + ನ್ಯಾನೋ) ಬೆಂಬಲಿತ ರೆಡ್ಮಿ ಎ7 ಪ್ರೊ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೈಪರ್ಓಎಸ್ 3ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್ನಂತಹ ಎಐ-ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್: ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, GPS, GLONASS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ, USB OTG ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್: IP52-ರೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ ಎ7 ಪ್ರೊ 5G ರೂಪಾಂತರ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ.11,499 ಆದ್ರೆ 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 12,499. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆರೇಂಜ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
