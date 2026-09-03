3.5mm ಜ್ಯಾಕ್, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ Redmi 17 5G! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Redmi 17 5G Launched In India: ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ Redmi 17 5G ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 3, 2026 at 3:44 PM IST
Redmi 17 5G Launched In India: ಶಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ Redmi 17 5G ಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಭಾರತದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 7,900mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Snapdragon 4 ಸೀರಿಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: Redmi 17 5G ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ 39,999 ರೂಪಾಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. 8GB + 128GB ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ 41,999 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿ ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 23,999 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 26,999 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಂತರ ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Maximum endurance. Show-stopping design. Unlimited potential.— Redmi India (@RedmiIndia) September 3, 2026
Discover the #REDMI17 5G, made for peak performance, vibrant entertainment, and daily durability. #mAhximumPowermAhximumStyle.
Starting at ₹23,999. Sale Starts On 10th September.
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ಹೊಸ ಫೋನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ Amazon ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು Absolute Black, Endless Blue ಮತ್ತು Eternal Orange. ಎರಡು ಸಿಮ್ ಹಾಕಬಹುದು.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.9 ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 720 x 1600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 825 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 240Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. 16.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು 83% NTSC ಕವರೇಜ್ ಇದೆ. Gorilla Glass 7i ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly ಮತ್ತು Flicker Free ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಇದೆ, 4nm ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 2.4GHz ವರೆಗೆ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. Adreno GPU, 8GB ವರೆಗೆ LPDDR4x RAM, 256GB ವರೆಗೆ UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. 2TB ವರೆಗೆ Micro SD ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಬಹುದು. HyperOS 3 ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು Android 16 ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಫೀಚರ್ಸ್: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ f/1.8 ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ f/2.05 ಹೊಂದಿದ್ದು, 1080p 30fps ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
7,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. 45W Wired Fast ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 22.5W Reverse Wired ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C, 3.5mm ಜ್ಯಾಕ್, GPS ಇದೆ. ಸೈಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು Face Unlock ಇದೆ. ಅಳತೆ 170.12x78.42x8.8mm ಮತ್ತು ತೂಕ 232 ಗ್ರಾಂ ಹೊಂದಿದೆ.
Redmi 17 5G ಭಾರತ ಮಾದರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
|ವಿಷಯ
|ವಿವರ
|ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸೇಲ್
|MRP 6GB+128GB - 39,999 ರೂ, 8GB+128GB - 41,999 ರೂ, ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ - 23,999 ರೂ ಮತ್ತು 26,999 ರೂ, ಸೇಲ್ Sep 10 ರಿಂದ Amazon ಮತ್ತು Xiaomi Online Store, 3 ಬಣ್ಣ Absolute Black Endless Blue Eternal Orange
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.9 ಇಂಚು HD+ 720x1600, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್, 240Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, 825 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 16.7M ಕಲರ್ 83% NTSC, Gorilla Glass 7i, TÜV Rheinland Low Blue Light Circadian Flicker Free, IP64, Dual SIM
|ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್
|Snapdragon 4 Gen 5 4nm Octa-core 2.4GHz, Adreno GPU, LPDDR4x RAM 8GB ವರೆಗೆ, UFS 2.2 256GB ವರೆಗೆ, 2TB ವರೆಗೆ Micro SD, HyperOS 3 Android 16 ಆಧಾರಿತ, 170.12x78.42x8.8mm, 232 ಗ್ರಾಂ
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ
|ಹಿಂದೆ Dual - 50MP f/1.8 ಮುಖ್ಯ + Secondary, ಮುಂದೆ 8MP f/2.05, 1080p 30fps ವಿಡಿಯೋ, Side Fingerprint, Face Unlock, RGB ಲೈಟ್ ಅಲರ್ಟ್
|ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
|7900mAh (ಜಾಗತಿಕ ಮಾದರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು), 45W Wired Fast Charging, 22.5W Reverse Wired Charging, 5G 4G LTE Dual Wi-Fi Bluetooth NFC USB Type-C 3.5mm Jack GPS
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