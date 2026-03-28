ETV Bharat / technology

ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ! ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಈ 'Redmi 15A' ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Redmi 15a Launched: "ರೆಡ್‌ಮಿ 15A" ಅನ್ನು ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 6,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಈ 'Redmi 15A' ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? (Photo Credit- Xiaomi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 28, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Redmi 15a Launched In India: ಶಿಯೋಮಿಯ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು "ರೆಡ್‌ಮಿ 15A" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎ-ಸೀರಿಸ್​ ರೆಡ್‌ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ 5G ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, 6,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 120Hz ಪೀಕ್​ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.9-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೇರಿವೆ.

ರೆಡ್‌ಮಿ 15A ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..

  • 4GB RAM + 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 12,999
  • 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 14,499
  • 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 16,499

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಈ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, "ರೆಡ್​ಮಿ 15A" ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು Ace Black, Awesome Blue ಮತ್ತು Amaze Purple ಆಗಿವೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ರೆಡ್‌ಮಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ನ ಮಾರಾಟವು ಎಪ್ರಿಲ್ 3 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, Mi.com ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಶಿಯೋಮಿ ರಿಟೇಲ್​ ಶಾಪ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ರೆಡ್‌ಮಿ 15 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ 6.9-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ 60Hz, 90Hz ಮತ್ತು 120Hz ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗರಿಷ್ಠ 240Hz ಟಚ್​ ಶಾಂಪ್ಲಿಂಗ್​ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 800 ನೀಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಫೋನ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ T8300 5G SoC ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 6nm ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಲಿ-G57 GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 6GBವರೆಗೆ LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 128GB UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ RAM ವರ್ಚುವಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್‌ನ ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: Redmi 15A 6,300mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 15W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ 7.5W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು (ಪ್ಲೇಟೈಮ್) ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್: ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, "Redmi 15A" ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು f/2.0 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಹೊಂದಿರುವ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಫೋನ್ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಪರ್‌ಓಎಸ್ 3.0 ನೊಂದಿಗೆ ಲೇಯರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೆಡ್​ಮಿ ಈ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು Google Gemini, Circle to Search, ಮತ್ತು Xiaomi ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಂತಹ AI-ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

IP ರೇಟಿಂಗ್: ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಸಾಧನವು IP52 ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್​: Redmi 15A ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪ್ಶನ್​ನಲ್ಲಿ 5G, Wi-Fi, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, GPS/AGPS, Glonass, Galileo, FM ರೇಡಿಯೋ, 3.5mm ಆಡಿಯೊ ಜ್ಯಾಕ್, USB OTG ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಇ-ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ: ಇದು 171.56 x 79.47 x 8.15 mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು 210 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.